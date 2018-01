Los amigos de Juan Manuel Salinas, uno de los dos jóvenes que fallecieron por la caída de un rayo en el camping municipal de la ciudad de Ituzaingó, el sábado por la mañana en medio de un fuerte temporal, aseguraron que no recibieron asistencia inmediata. En este sentido señalaron que no es verdad lo que el intendente Eduardo Burna dijo, al afirmar que durante la emergencia la comuna los asistió.

En declaraciones a Misiones Cuatro, Yésica Romero una de las sobrevivientes de la Tragedia, coincidió con Sergio Javier Quiroz y Pablo Mereles en que no hubo asistencia para los chicos afectados por los dos rayos que cayeron casi simultáneamente en el camping municipal de Ituzaingó, que se cobraron las vidas de Juan Manuel Salinas (24) y Juan Leandro Hartman (20).

“De todas las personas del camping, sólo un chico nos socorrió. Me llevó y dejó en la puerta del Salón de Usos Múltiples. Tocó a una chica que para él no tenía pulso y le vio a Pablo (Mereles) y a Juan (Salinas). Pero no los tocó porque para él, ya se habían ido”, dijo con crudeza Quiroz, en su dramático relato sobre los instantes posteriores a las descargas fatales que se produjeron el sábado, alrededor de las 7.45 hs. “La gente me pisaba. Apenas podía hablar. No sentía mi cuerpo. La gente pasaba y ninguno me socorrió”, contó Quiroz, quien resaltó la figura del joven que asistió a cuatro de los sobrevivientes, los que estaban en el mismo grupo proveniente de Posadas. “Nos hizo masajes. Mi amigo Julio ya se quería dormir y le empezó a hacer preguntas para evitar eso. Luego nos llevaron al hospital”, contó. A su tiempo, Yésica Romero relató que Salinas y los mencionados más arriba, forman parte de un grupo de seis chicos que fueron de camping a Ituzaingó para despedir, justamente, a quien sería una de las víctimas fatales. Salinas retornaría a Buenos Aires después del campamento. “Juan (Salinas) y Pablo (Mereles) estaban en otra carpa”, dijo Romero, quien reveló que fueron dos rayos los que cayeron casi simultáneamente, sobre una mesa y sobre la carpa de los citados Mereles y Salinas. Cuando impactó el segundo rayo, sobre la carpa, los chicos que estaban en la carpa contigua empezaron a sufrir electrocución y “no sé cómo logramos salir”, dijo la joven. “Se empieza a prender fuego y estábamos electrocutándonos. Marina (Núñez) abrió la carpa y logramos salir. Empezamos a pedir ayuda y nadie nos asistía”, aseguró la muchacha. “No me respondían ni la pierna ni el brazo. El chico que nos ayudó a los cuatro, nos hacía masajes y nos traía agua”, añadió Romero. Según la joven, la ambulancia tardó no menos de 30 minutos en llevar a los heridos al hospital local. Una vez en el nosocomio, “nos pusieron una inyección y nada más”.

El intendente (Burna) dijo una mentira. Nadie nos ayudaba. Los del camping tampoco se hicieron cargo de asistirnos. Estaban detrás nuestro pero para no dejar mal al lugar. Nadie nos ayudaba en ese momento”, denunció la joven. “Nuestra carpa se prendió fuego y la de Juan y Pablo se abrió por completo, ellos estaban durmiendo. Había muchísima gente y todos corrían”, sostuvo la muchacha sobre los momentos posteriores a las descargas fatales.

Cabe recordar que el intendente Eduardo Burna afirmó que todos los turistas del camping fueron asistidos.

En cuanto a su estado de salud, Romero contó que ya les hicieron algunos estudios y cerca de las 13 se dirigirán al sepelio de su amigo, Juan Salinas. “Me duele todo el cuerpo, estoy renga. Recién me hicieron un electro, me sacaron sangre y sigo esperando”, dijo la joven sobre los estudios que les están realizando en el Hospital Madariaga. En este sentido, la joven se mostró preocupada por la salud de otro de los miembros del grupo, Julio Chamorro.

“Está internado, no nos dejan verlo ni nos dan información. Tampoco informan a los familiares y nos estamos preocupando”, dijo Romero. Según la información oficial, ninguno de los sobrevivientes tiene riesgo de vida.