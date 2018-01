Por prevención recomiendan evacuar el camping donde cayó un rayo

Eduardo Burna, intendente de la localidad Ituzaingó, recomendó que los turistas abandonen el camping municipal

“Es lamentable lo que pasó. Estamos trabajando para poner en condiciones el lugar ya que el servicio eléctrico se vio afectado. Hay una antena de televisión satelital a unos 70 metros de donde ocurrió la tragedia y que debería haber actuado como pararrayos pero evidentemente el sistema falló”, dijo en declaraciones a Radio República.

Indicó que las personas evacuadas al polideportivo de la ciudad recibieron la asistencia necesaria y muchos ya regresan a sus carpas.

Pero, consideró que lo más recomendable sería abandonar el lugar porque las condiciones climáticas no son las mejores para esta semana. También dijo que ya tomaron contacto con las familias de los jóvenes fallecidos.

Pese a lo ocurrido, mucha gente que estaba en el lugar se rehusaba a salir de la zona y si bien es cierto que el tiempo ha mejorado algo, no sería lo adecuado permanecer porque no se sabe a ciencia cierta en qué condiciones han quedado las conexiones eléctricas del camping.