Un joven que había logrado escapar de una comisaría de la ciudad de Goya es intensamente buscado por la Prefectura Naval ya que en su intentó para no ser recapturado por la Policía se arrojó a un riacho y desapareció de la superficie acuática.

Según se pudo saber, todo sucedió ayer poco después de las 16 cuando un joven de 22 años identificado con el apellido Quintana, que se encontraba detenido en la Comisaría Primera de esa ciudad por estar relacionado a distintos hechos, en un momento determinado habría burlado la vigilancia policial y escapó. El hecho fue confirmado, pero no se brindaron mayores precisiones.

Una vez que salió de la dependencia policial corrió hacia la zona de la costanera y al ver que era perseguido por los policías se arrojó al riacho Goya tras lo cual desapareció de la superficie. El episodio ocurrió ante la mirada de gente que pescaba e incluso hasta de familias que pasaban un momento en la costa. La policía no reaccionó de inmediato, e incluso se aprecia que uno de ellos le apuntaba con su arma reglamentaria, todos miraban y nadie hizo nada.

Personal de la Prefectura de Goya efectuó un intenso rastrillaje frente a la costanera para hallar al hombre, que hasta el momento no dio resultado ya que no lograron hallar el cuerpo del prófugo.