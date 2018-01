Legislatura: el llamado a extraordinarias aún en la gatera

Con la agitada agenda del gobernador Valdés en el inicio de esta segunda quincena de enero, aún no hay fecha para el encuentro entre el mandatario y el presidente de la Cámara de Diputados para resolver si habrá o no convocatoria a extraordinarias en el mes de febrero.

Entre los proyectos a tratar, se encuentra la adhesión al pacto fiscal que la Nación reclama.

La semana pasada el Gobierno nacional habría enviado un ultimátum a las provincias que aún no tienen el aval legislativo para el “Consenso fiscal”.

En Corrientes tampoco se trató, pese a que el ex gobernador Ricardo Colombi había anunciado que se discutiría en las sesiones extraordinarias.

Todo indica que podría comenzar a analizarse en febrero, pero falta la decisión del mandatario.