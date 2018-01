De cara al debut de próximo domingo 28 de enero en el Torneo Federal C, el plantel de Lipton inició ayer la penúltima semana de los trabajos de preparación.

Los dirigidos por Mariano García Portal realizaron en la tarde de la víspera un exigente trabajo físico en el campo de juego del estadio “José Quincho D’Andrea” de Alberdi y Madariaga.

La sesión de práctica tuvo como novedad la incorporación del arquero paraguayo, ex Deportivo Mandiyú y Ferroviario, Brian Ruiz Díaz, y del zaguero central perteneciente al club, Juan Cantero, con los que el cuerpo técnico va cerrando su plantel.

La semana previa al debut en el certamen federal será con trabajos en lo físico, táctico y la disputa de tres encuentros amistosos. Mañana a las 15 volverá a enfrentar a Don Orione de Barranqueras en el campo de juego del estadio de Huracán Corrientes.

El viernes 19 enfrentará a la misma, pero en su estadio, a Bancarios de Resistencia, para cerrar la semana el domingo en Empedrado como preliminar de la Súper Final de la Liga Empedradeña, a partir de las 17 ante un rival a designar.

El equipo Azul integrará la zona 12 de la región Litoral Norte del Torneo Federal C. En su debut visitará a Curupay, bicampeón capitalino. Los otros dos rivales de grupo serán Citrex y Atlético Bella Vista.