El Fantasma no supo sostenerse cada vez que tomó alguna ventaja y un Verde que corrió desde atrás a lo largo de todo el juego selló mejor la jornada para un triunfo visitante de 82 a 80. Kevin Hernández con 20 puntos fue el goleador del partido, con buenas actuaciones de “los pibes” Arengo y Giordano (32 tantos entre ambos).

Regatas Corrientes no supo encaminar el juego y terminó cediendo frente a Ferro Carril Oeste, que aprovechó su mejor envión en el cierre del juego para imponerse anoche en el parque Mitre por 82 a 80 en un partido válido por la fase regular de la Liga Nacional de Básquetbol.

En el Fantasma no fueron de la partida el escolta Paolo Quinteros ni el pivote Fernando Martina.

Ahora el récord del conjunto del parque Mitre quedó en 5 triunfos y 7 derrotas. Por su parte el Verde de Caballito ganó su primer partido en el año nuevo, quedando en 5 y 5.

Con un Hernández dominando la pintura (10 puntos), Ferro comenzó controlando el juego, ante un Regatas que recién marcó sus primeros puntos de campo a los 4 minutos a través de un doble de Arengo (8-9). Sin embargo, el local ajustó en defensa y gracias a cuatro triples consecutivos (tres de Ramírez Barrios y uno de Giordano), ganó el primer cuarto por 24 a 19.

El local prolongó su buena racha gracias a la aparición de Saiz, para alejarse 28-22 en el amanecer del segundo cuarto. A partir de allí el juego se tornó parejo, aunque el Fantasma se mantuvo al frente en el marcador, hasta que con un rebote ofensivo y doble, Saiz volvió a estirar la ventaja a favor de su equipo (38-30), con un minuto por jugar. Pero el local se descuidó y Ferro con puntos consecutivos de Hernández y Balbi lo cerró mejor y decretó un esperanzador 38-34.

Luego del descanso del entretiempo, Regatas comenzó a equivocarse en la reanudación del juego: Vidal cometió algunas pérdidas consecutivas de balón que Ferro lo aprovechó con puntos rápidos. Harper con tres libres consecutivos le dio una ventaja a la visita (44-47) al promediar el cuarto y de inmediato Balbi con un triple estableció un marcador de 44-50. En un momento difícil para el local aparecieron Ramírez Barrios, en defensa y con un triple, y “los pibes” Giordano y Arengo calentaron la mano y se encargaron de reanimar la ofensiva del Fantasma, que cerró el parcial con una bomba del rosarino sobre la chicharra para llegar 59-55 al último capítulo.

Pero como en el cierre del segundo cuarto, otra vez Regatas no supo consolidar su repunte y el juego, lento y gradualmente, comenzó a volcarse para el lado de la visita. Ferro, que corría desde atrás, tomó el control del marcador gracias a cuatro puntos seguidos de Hernández, para pasar a ganar promediando el segmento (71-75). Gracias a la experiencia de Balbi y Harper supo mantenerse en ganancia, pese a que un triple de Arengo a falta de 10 segundos (77-80) le brindaba al Fantasma la última ilusión de renacer, que se terminó disipando con los libres de Harper.

Se impuso Ferro por 82 a 80, frente a un Regatas que mañana buscará su recuperación cuando reciba a Comunicaciones de Mercedes.