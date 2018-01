En el Hospital Vidal todavía esperan las camas de la nueva terapia intensiva

En el Hospital “José Ramón Vidal” se inauguró el 8 de diciembre pasado una ampliación y refacción de la histórica terapia intensiva. La obra significó una inversión de más de 11 millones de pesos, para un espacio con la capacidad para 12 camas, sala de médicos, instalaciones sanitarias y nuevo equipamiento como respiradores, monitores multiparamétricos, central de monitoreo y bombas de infusión.

Sin embargo, a poco más de un mes de su estreno, la nueva terapia intensiva del nosocomio sólo funciona de forma parcial debido a que todavía no cuentan con las camas necesarias. “Se había pedido camas nuevas pero todavía no llegaron, así que se están usando algunas de la vieja terapia. Por esto, tenemos un funcionamiento parcial de este nuevo espacio”, comentó a El Litoral el director de este centro de salud, Horacio Sotelo.

Según precisó el médico, se compraron 15 camas especiales que son las más apropiadas para la terapia, ya que tienen desplazamiento eléctrico, por ejemplo, aunque aún no las recibieron debido a un atraso producto del receso estival. De igual manera, adelantó que “esta semana podrían llegar, porque la compra ya fue hecha”.