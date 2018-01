A raíz de una gestión del Centro de Ex Soldados Combatientes en Malvinas de Corrientes (Cescem), el Gobierno provincial y una empresa privada financiarán el viaje a las islas para unos 20 malvineros, que será en marzo. La semana que viene habrá una reunión para definir los detalles de la iniciativa. Será la primera vez que se organizará un traslado para un ex combatiente por departamento.

Pasó ya poco más de un mes del proceso de reconocimiento de cuerpos de soldados argentinos enterrados en el cementerio de Darwin, en el que se identificó a tres combatientes correntinos. Los nombres de Macedonio Rodríguez, Gabino Ruíz Díaz e Higinio Segovia ahora fueron tallados en las tumbas que los albergan, significando esto un acto de paz y tranquilidad para sus familiares.

En este contexto, el Cescem gestionó la posibilidad de que ex combatientes de cada departamento puedan visitar las Islas Malvinas, y consiguió que se financie esta posibilidad gracias a un acuerdo entre el Gobierno provincial y una empresa privada. El viaje está previsto para marzo, y sería la primera vez que se organice el traslado para un malvinero por localidad.

“Queremos que se sume un ex combatiente por departamento, por lo que viajarían entre 15 y 20 personas. El traslado está previsto para marzo, pero la semana que viene volveremos a reunirnos con representantes del Gobierno para definir los detalles”, comentó a El Litoral el presidente del Cescem, José Galván.

Asimismo, el ex combatiente indicó que “somos muchos, así que se hará un sorteo entre todos los que quieran ir”, y adelantó que “los familiares de los caídos serán recibidos por el Gobernador, y por primera vez se los va a reconocer de esta forma en Casa de Gobierno”. “Nunca se había hecho un abordaje de esta manera, es la primera vez que un ex combatiente por departamento podrá visitarlas”, subrayó.

“En marzo estarán partiendo de Corrientes rumbo a Río Gallegos, y desde ahí a Malvinas. Están las autoridades confirmadas de la Comisión Nacional de Ex Combatiente”, agregó Galván, en diálogo con Mitre Corrientes.

“En marzo estarán partiendo de Corrientes rumbo a Río Gallegos, y desde ahí a Malvinas”, comentó el presidente del Centro de Ex Combatientes de Corrientes, José Galván.



Más allá de haber contribuido a gestionar la propuesta, Galván señaló que él no viajará a las islas ya que “no quiero entrar con pasaporte, esas tierras son nuestras y no tengo porqué ingresar de esa forma”.

Vale aclarar que será la primera vez que el Estado provincial financie un viaje de este tipo. Todos los años algunos ex combatientes suelen agruparse en contingentes como para hacer una visita a las islas, y allí se suman correntinos. En octubre del año pasado, por ejemplo, un grupo de nueve ex combatientes de Monte Caseros viajó a Malvinas.



El dato

En diciembre del año pasado se reconocieron tres cuerpos de combatientes correntinos en el cementerio de Darwin. Estos eran de Macedonio Rodríguez, Gabino Ruíz Díaz e Higinio Segovia.