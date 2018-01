Leonardo Mayer buscará por primera vez darse el gusto de eliminar a un máximo favorito en un torneo de Grand Slam, cuando enfrente desde la madrugada de Argentina a Rafael Nadal en el Abierto de Australia.

El partido entre el tenista correntino, número 52 de la clasificación de la ATP y el mallorquí, número 1 del mundo y máximo favorito a quedarse con el título se jugará en el majestuoso estadio Rod Laver Arena de Melbourne.

Tras no participar el año pasado del certamen por razones familiares (nació su hijo en enero), el Yacaré volvió a Australia con todo. En primera ronda consiguió un aplastante triunfo ante el chileno Nicolás Jarry (99) por 6-2, 7-6 (1) y 6-3, en una hora y 55 minutos de juego.

En tanto que en su primer match, el español no tuvo piedad del colombiano Víctor Estrella (79), al que barrió literalmente de la cancha por un triple 6-1.

Además de Mayer, hoy se presentará otro argentino en Melbourne. Diego Schwartzman (26), que viene de batallar duramente para dejar en el camino al serbio Lujan Lasovic en cinco sets, tendrá en teoría un rival más accesible en el noruego Casper Ruud (138), en un encuentro por la segunda ronda que se disputará en el court 7.

Schwartzman será además compañero de Mayer en el torneo de doble, donde en primera ronda tendrán por rivales al binomio integrado por el chileno Hans Podlipnik y el bieloruso Andrei Vasilevski, en un match que aún no fue programado por la organización.

Ganó Del Potro

Juan Martín Del Potro estrenó ayer su condición de flamante número 10 del ranking mundial de la ATP con un victoria por 6-3, 6-4 y 6-3 sobre el estadounidense Frances Tiafoe, en encuentro correspondiente a la primera ronda del Grand Slam de Australia.

Del Potro, preclasificado número 12, eliminó a Tiafoe en dos horas y 14 minutos, en el match disputado en el Margaret Court Arena, para conseguir su primera victoria luego de cuatro años sin presentarse en el certamen australiano.

En la próxima ronda, “Delpo” se enfrentará con el ruso Karen Khachanov, a quien superó hace pocos días en los cuartos de final de Auckland, y que viene de eliminar al canadiense Peter Polansky por 7-6 (7-3), 7-6 (7-2) y 6-4.

Otro triunfo de un tenista argentino en Melbourne ayer fue el de Nicolás Kicker (93), quien tuvo que luchar durante tres horas y 43 minutos, para vencer al australiano Jordan Thompson (99) por 6-3, 6-1, 4-6, 3-6 y 6-3. El juvenil enfrentará en la próxima instancia al eslovaco Lukas Lacko (86), que dio una de las sorpresas al dejar en el camino al canadiense Milos Raonic (23) por 6-7 (5-7), 7-5, 6-4 y 7-6 (7-4).

En cambio, Horacio Zeballos (66) quedó eliminado del certamen al perder con el italiano Fabio Fognini (25) por 6-4, 6-4 y 7-5, mientras que Guido Pella (56) poco pudo hacer ante el austríaco Dominic Thiem, quinto del mundo e igual preclasificado, con el que cayó por un triple 6-4.