El próximo sábado en Ituzaingó iniciará una nueva edición del Circuito de Rugby de Verano. La versión 2018, se disputará en la playa Punta Norte del club Yacyretá de la “Capital de la Energía”.

Este año habrá cinco etapas, con un premio mayor, al ganador del Circuito. La primera fecha se jugará bajo la modalidad de seven playero o beach rugby para cinco hombres. La Municipalidad de Ituzaingó, colaborará con la organización del evento, al igual que los jugadores del club Yacyretá, que buscan ser protagonistas del certamen.

Mientras que las restantes fechas, se jugarán sobre césped. Monte Caseros volverá a preparar su cancha en la costanera, para albergar a la XXII edición del Seven del Carnaval. En Santo Tomé se disputará la XII edición del Seven del Carnaval que organiza el Club Náutico local, y en Paso de los Libres se vivirá la XIX edición del Seven Internacional del Carnaval de la mano de los jugadores del Club Atlético Libreño.

Agenda

1ra fecha: sábado 20/01, en Ituzaingó.

2da fecha: sábado 27/01 en Mte. Caseros.

3ra fecha: sábado 3/02 en Santo Tomé.

4ta fecha: sábado 10/02 en P. de los Libres.

5ta fecha: sábado 17/02 en Capital.