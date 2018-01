Unas amargas vacaciones le tocó vivir ayer a un farmacéutico correntino quien fue secuestrado por una banda armada que lo dejó con lo puesto, cuando se encontraba de paseo por la ciudad tripartita Foz de Iguazú, República del Brasil.

Se trata de José Machi, quien en ese momento se dirigía hacia a Río de Janeiro. Relató la violenta situación que le tocó vivir cuando tres delincuentes lo abordaron en su camioneta, junto a su hija y una sobrina.

Contó que los sujetos lo atacaron en la zona céntrica de la ciudad y lo obligaron a ir hasta los suburbios donde los dejaron abandonados.

Aseguró que fueron unos 45 minutos de dar vueltas por distintos lugares con la incertidumbre de no saber qué le iba a suceder a él y su familia, indicó la víctima en contacto con FM Radio Dos.

Le robaron la camioneta, todo el dinero para las vacaciones, y otras pertenencias, indicó ayer la propia víctima. Logró pedir ayuda en un bar de la zona donde se comunicó con su pareja y otros familiares que lo esperaban en un restorante.

“Llegue el jueves pasado, se anularon las vacaciones, perdimos aéreo, vacaciones pagas, todo; pero estamos bien”, reflexionó.



Río

“Teníamos programado un vuelo a Río de Janeiro, el 10 de enero, viajamos el 9 ya, llegamos a las 10 de la mañana a Foz, mi pareja, mi hija menor, mi primo, su mujer y sus dos hijos”, señaló.

En cuanto a su estadía contó que “hicimos una recorrida, fuimos al shopping, y a la noche fuimos a comer, al centro. Mi pareja de bajó a ver si había lugar, mientras yo estacionaba, y me quedé con las nenas en la camioneta. Me bajo y me encuentro que viene un hombre con un arma y me amenaza de que suba a la camioneta y del otro lado atrás, sube otra persona”, explicó.

Sobre el accionar de los sujetos expresó que “el que me amenazaba subió en el asiento del acompañante, y después subió un tercero en el asiento del conductor. Me pidieron dinero, celulares, relojes, y amenazaban a las nenas. Me preguntó si el vehículo tenía seguro. y me di cuenta que querían la camioneta pero nos llevaban lejos”, relató Machi, quien pese a la amarga experiencia dijo sentirse agradecido por estar bien.



Violencia

“Recibían llamadas, a nuestros teléfonos los rompieron y los tiraban. Me robaron mucho dinero que tenía para las vacaciones y hablaba uno por teléfono y le decía que nos lleven al Paraguay” detalló.

“Me preguntaron si mi mujer tenía más dinero, se ve que nos venían siguiendo, y después de 45 minutos nos bajaron en los suburbios de Foz de Iguazú. Era una zona oscura, con empedrado y nos dijeron que nos vayamos. Atiné a agarrar a las nenas y nos fuimos. Fue una crisis de gritos, de pedir socorro, increíble... si no estaban las nenas se deshacían fácil de mí”, advirtió.

“Caminamos hasta una avenida, le pedimos socorro a unas mujeres, fuimos a un bar cercano, y llamamos a la Policía, y después me enteré que abandonaron la camioneta porque en la velocidad de la huida, se cayeron a una alcantarilla, y la rueda delantera quedó abierta” relató.

“Al día siguiente fui y retiré la camioneta, con el seguro retiré y cambié lo que necesitaba para que funcione” indicó.

Con respecto a su familia dijo que “ellos quedaron en el restorante, y le pedí a la Policía, que estaba de civil, que lo llamaran a mi primo y les avisaran”, señaló.

“Mi primo fue a consultar al tipo que cuidaba los autos, un trapito. Le dijo que sí que supuestamente me vio, con dos mujeres, pero era mentira. Mi primo creyó que tuve un accidente no que fue casi un secuestro”, manifestó.

“Mi billetera con tarjeta, dinero, pertenencias laborales, todo se llevaron. Mi nena está bien, mi primo siguió y se fue a Río con su familia”, relató.