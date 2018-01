El presidente de la Cámara de Diputados, Pedro Cassani, se reunió ayer con el gobernador Gustavo Valdés y confirmó a El Litoral que convocará sesiones extraordinarias desde el 1 de febrero para tratar, entre otros proyectos, la adhesión al pacto fiscal que la Nación reclama.

“Me reuní hoy (por ayer) con Valdés y me confirmó que convocará extraordinarias desde el primero febrero para tratar la adhesión al pacto fiscal y los proyectos que no lograron tratarse en las extraordinarias de diciembre”, anticipó Cassani a este medio.

El presidente de la Cámara de Diputados participó de las inauguraciones que Valdés encabezó junto con funcionarios nacionales en Goya (ver nota secundaria). Allí Cassani y Valdés dialogaron sobre la posibilidad de las sesiones extraordinarias.

“Se va a tratar el pacto fiscal y todos los temas que no avanzaron en las extraordinarias de diciembre, pero eso no quita que pueda incorporarse otro proyecto”, explicó el legislador.

El Gobierno nacional habría enviado un ultimátum a las provincias que aún no tienen el aval legislativo para el “Consenso fiscal”, que 23 gobernadores firmaron con Mauricio Macri.

En Corrientes tampoco se trató, pese a que el ex gobernador Ricardo Colombi había anunciado que se discutiría en las sesiones extraordinarias. Todo indica que comenzará a analizarse en febrero.

El oficialismo provincial no tendrá muchos inconvenientes en lograr el aval para el pacto fiscal, ya que tiene mayoría en ambas cámaras legislativas.

En el inicio de 2018 ya 14 provincias -poco más de medio país- adhirieron, vía sus Legislaturas al amplio Pacto Fiscal que los gobernadores (menos San Luis) sellaron en noviembre con Mauricio Macri y que significó el fin de la millonaria y amenazante puja en la Corte por la actualización del Fondo del Conurbano bonaerense.

Se trata de un paso obligado -junto con el aval del Congreso, cosechado el 21 de diciembre- para que entre en vigencia el entendimiento y se dispare así el mix de cumplimiento de metas y de compensaciones de fondos negociados arduamente con Balcarce 50. En el temario de extraordinarias se prevé tratar: la generación distribuida de energía eléctrica basada en energías renovables.

También se debatirá sobre otros temas como la creación de la Tecnicatura en Energías Renovables y Medio Ambiente en el ámbito de la provincia; la adhesión a la Ley nacional Nº 27.191 modificatoria de la 26.190 del régimen de fomento nacional para el uso de fuentes renovables de energías; el proyecto de Ley provincial de Educación; la reforma de los códigos procesales penales, de familia y de trabajo.