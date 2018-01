Karlen: “La privatización de la comercialización de Yacyretá es inadmisible y absurda”

En el último día hábil de 2017, el gobierno nacional de Argentina publicó en el Boletín Oficial la disposición 527-E que inició el proceso de privatización de la participación de Enarsa en la Compañía Inversora en Transmisión Eléctrica Sociedad Anónima (Citelec), que controla el 52% de la transportadora eléctrica de alta tensión Transener.

La disposición se basa en el decreto 882/2017 en el que se dispone que el Estado se desprenda de su participación accionaria en una serie de empresas del sector energético.

En relación directa con esta disposición, el diputado del Mercosur Alejandro Karlen, cuestionó la privatización de la comercialización en Yacyretá anunciada por un decreto gubernamental y afirmó que “es lisa y llanamente inadmisible”.

El legislador expresó que “coincidentemente con el momento en que la represa comienza funcionar a pleno y a generar la rentabilidad para completar las obras que faltan, el gobierno de Macri dice que si no se privatiza no se puede avanzar”.

Además, sostuvo que “la decisión del Gobierno es tan absurda que dentro de su mismo espacio político ya se han generado voces muy opositoras.

En el mismo sentido creemos que los bloques mayoritarios de toda la oposición debemos comprometernos a desconocer cualquier operatoria que implique la enajenación de Yacyretá por este medio”.

“Pretender entregar por decreto la explotación de la electricidad es un mamarracho jurídico que no será aceptado ni por el estado paraguayo ni por los inversores que estén involucrados”.