En respuesta a una serie de reclamos por parte de los usuarios en la Municipalidad e incluso la Defensoría sobre el servicio del transporte urbano en Ituzaingó, desde que se inició la actual gestión solicitaron a la concesionaria del servicio que cumpla con una serie de medidas de seguridad, como así también exigencias que están fijadas en el contrato correspondiente. Sin embargo, inspectores de tránsito la semada pasada y ayer detectaron infracciones que derivaron en el retiro de unidades de la vía pública. Ahora, las autoridades comunales evalúan si la empresa podrá continuar prestando el servicio de traslado o le será revocada esa autorización, otorgada años atrás por el Ejecutivo Municipal.

“Luego de asumir y teniendo conocimiento de los reclamos de los usuarios, tratamos de que la empresa pueda regularizar su situación. Hay que tener en cuenta que estamos hablando de un servicio público y como Municipio tenemos que brindar seguridad”, expresó el intendente Eduardo Burna.

En este marco, desde el área de Asesoría Legal de la Comuna indicaron a El Litoral que enviaron cartas documento en al menos dos oportunidades con el objetivo de que la prestataria del transporte urbano cumpliera con lo establecido en la concesión.

Sin embargo, no habrían tenido respuestas concretas.

Y la semana pasada, inspectores de tránsito -al supervisar una de las unidades- detectaron una serie de infracciones que derivaron no sólo en la emisión de una multa sino también en el retiro del colectivo de la vía pública. “Ausencia de revisión técnica avalada por la Cnrt, matafuegos, luces, frenos y mal estado de la unidad” son algunos de los motivos por los cuales en esa oportunidad les labraron las actas de infracción.

Similares razones fueron las que derivaron ayer en una nueva multa y el retiro de otro de los colectivos.

“Según nos manifestaron desde la empresa, tienen siete unidades. Pero más allá de eso y sus intentos de justificación por las deficiencias en la prestación, nos dijeron que la sociedad propietaria de la empresa de transporte se dividió. Y por ello, necesitarían al menos un mes para invertir en la compra de nuevos coches”, comentó Burna. Al mismo tiempo, añadió “el problema es que no están cumpliendo con normas de seguridad que son esenciales para el transporte urbano”.

“La verdad es una situación compleja porque, además de los usuarios de la ciudad, hay que tener en cuenta que estamos en temporada alta y quedarnos sin transporte público sería perjudicial”, admitió Burna en diálogo con El Litoral. Por eso, “estamos evaluando qué hacer, si se mantiene la concesión siempre y cuando en breve cumplan con lo exigido o bien, directamente se le revoca el permiso”, concluyó.