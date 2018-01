Mientras el sol baña la siesta de Corrientes, Julio Mac Donald trabaja incansablemente con sus manos. Lleva a su rostro unos lentes con las patas trenzadas en alambre, se lo quita para la foto, sonríe en silencio. Desde hace un mes viene trabajando unas esculturas que se están entregando a distintos referentes de la música y la cultura como María Ofelia, Coquimarola, Milcíades Aguilar, Ramona Galarza, entre otros.

“Cuando se acerca el tiempo fuerte de la fiesta pensamos junto a los organizadores en esta distinción. Una pareja de baile representa a la cultura musical y a la cultura del pueblo”, explica Julio mientras no levanta la vista de su estatuilla. “En diciembre me trajeron unas fotos de una pareja y después comencé hacer una maqueta. Me gustó mucho la imagen que lleva a pensar más allá de la música”, resalta.

En la pareja de baile la dama lleva alpargatas, pollera larga, blusa, una trenza larga cae de su cabellera hacia su pecho. El hombre lleva botas, bombacha ancha, facón, camisa, pañuelo al cuello y sombrero aludo. La dama busca con el cuerpo, con los ojos a su pareja; este en cambio tiene la mirada altiva, al horizonte, sobre sus hombros. La dama esta en puntas de pie pero aún así queda por debajo de los hombros de su damo. No hay sonrisa en sus rostros.

“Busqué trasladar un poco la cultura y que el resultado sea una pareja que está bailando chamamé. Nosotros nos damos cuenta que está bailando chamamé porque respiramos esta música, sentimos todo el tiempo su vibración, su armonía, su cadencia”, explica.

En el taller se escuchan las noticias locales, un chamamé cada tanto y de vuelta las noticias. Una pareja de brasileños se disponen a cocinar. Nora Mac Donald también está cocinando y está atenta a todo. Ariádina prepara feijoada. Hace calor pero ya pasado el mediodía se destapa el primer vino mientras otros continúan con cerveza. “Por esta casa pasan muchos músicos. En estos días estamos esperando la llegada de Lucio Yanel”, cuentan.

En el primer día de la Fiesta Nacional del Chamamé esta estatuilla la recibió Coquimarola de la mano del presidente del Instituto de Cultura, arquitecto Gabriel Romero. La obra se realiza con densita, un yeso de alta calidad. Para el acabado se realiza un patinado que pone un toque especial y le brinda color.

En los últimos años Julio Mac Donald realizó obras escultóricas de gran valor en la Provincia de Santa Fe y también por el interior de la provincia, además de obras para instituciones de la ciudad. “El arte me mueve. A veces puede parecer que todo es automático y sin embargo trabajo para que cada pieza sea original, única e irrepetible. El arte y trabajar con las manos es lo que más se conecta con mi forma profunda de ser”, explica Julio Mac Donald.