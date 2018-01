La Fiesta del Chamamé no eligió este año Reina ni Jeroky Yara (dueño del baile) y esto generó una avalancha de opiniones, algunas a favor de la decisión del Instituto de Cultura y otras en contra. Una de las que lamentó la desaparición de estas figuras fue Rita Sosa Cordero, quien durante cuatro años fue jurado de la elección y en las últimas ediciones había presidido ese jurado. “Para mí, la elección de la Reina y el Jeroky era muy importante porque los chicos se preparaban muchísimo a nivel no solamente de baile y de música sino también a nivel conocimientos", dijo.

Las elecciones de reinas vienen siendo cuestionadas en todo el país pues, generalmente, se trata de certámenes donde sólo se destaca la belleza física de las concursantes. Pero este nunca fue el caso de los soberanos del chamamé que para acceder al título debían probar sus conocimientos en danzas, música, geografía, historia y religión. El objetivo de esa evaluación era garantizar que los representantes serían capaces de contar y mostrar al mundo como es su fiesta, pero pese a ello en esta edición el concurso fue eliminado.

De esta manera los representantes 2017 Claudia Evelyn Sena (de Ituzaingó) y Denis Valenzuela (de Caa Catí) se convirtieron en los últimos soberanos de la Fiesta Nacional del Chamamé y su despedida tuvo lugar el viernes durante la apertura de la fiesta grande.

“Para mí, la elección de la Reina y el Jeroky era muy importante porque los chicos se preparaban muchísimo. Ellos eran realmente embajadores porque tenían que saber de turismo, religiosidad, historia”, dijo a El Litoral Rita Sosa Cordero que además remarcó: “A mí me consta lo importante que era la presencia de estos chicos en Buenos Aires por ejemplo en la Feria Internacional de Turismo o en la Feria del Libro. En esos lugares la gente se acercaba y ellos eran verdaderos embajadores nuestros”.

La hija de don Osvaldo lamentó que se haya eliminado ese reinado y marcó: “En ese certamen los chicos tenían una posibilidad más de conocer en profundidad el chamamé porque ser Reina o Jeroky Yara no era sólo bailar y llevar la música adentro. Nuestros embajadores sabían quiénes eran los cultores, los autores, los compositores y todo eso enriquecía muchísimo la figura tanto del hombre como de la mujer".

Para Rita, se podía haber evitado la corona, el atuendo y todo lo que tenía que ver con esa mirada de reina, “se podía cambiar todo eso por algo más popular y dejarlo simplemente con el vestuario típico, pero que sigan siendo nuestros representantes, el varón lo cumplía ampliamente porque su equipo era impecable tanto el formal como el otro, y las chicas también, quizás lo que molestaba era la corona o algunos brillos que tienen más que ver con otras fiestas, pero ajustando eso era importante la presencia”, remarcó.