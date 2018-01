Verónica Echezarraga

En “Experiencia Chamamé” los platos fuertes se sirven temprano. Esta es una particularidad que se viene dando desde el inicio de la Fiesta donde los números principales están ubicados en la primera mitad de la grilla. El lunes, por ejemplo, uno de los que inauguró la noche fue Rudi Flores junto con el entrerriano Ernesto Méndez. Gabriel Cocomarola tocó poco antes de las 23, mientras que el acordeón del Chanco Spasiuk comenzó a sonar apenas pasada la medianoche y Antonio Tarragó Ros junto con Ramona Galarza (quien volvió al Cocomarola tras dos años de ausencia) estuvieron después de la 1 de la madrugada.

El Chango Spasiuk, Rudi Flores, Antonio Tarragó Ros, Ramona Galarza, Gabriel Cocomarola y La Pilarcita fueron anunciados como los puntos altos de la cuarta luna chamamecera en el anfiteatro Mario del Tránsito Cocomarola y todos ellos pasaron por el escenario antes de las 2 de la madrugada. Este orden volvió intensa la primera mitad de la velada y redujo las expectativas para la segunda parte.

Sentado y con el poncho de Blasito Martínez Riera sobre las piernas (su pose tradicional), el Chango Spasiuk fue por lejos lo mejor de la noche del lunes en la Fiesta Nacional del Chamamé. “Los que amamos esta tradición amamos este lugar”, dijo el misionero que el año pasado por inclemencias del tiempo no había podido subir al escenario Osvaldo Sosa Cordero. El artista aprovechó esta oportunidad para rendir homenaje a Tránsito Cocomarola (en el año de su centenario) junto con un virtuoso grupo de músicos. De esta manera, volvió a dejar en claro que, además de ser un acordeonista excepcional, tiene el don de formar ensambles dignos de las mejores salas del mundo.

El Chango brilló, pero también lo hizo su nuevo violinista Pablo Farhat quien durante un solo dejó al público perplejo, que supo agradecer su arte con un aplauso solemne y cerrado pocas veces visto en la Fiesta. También se destacó el percusionista Marcos Villaba y la cellista Helen de Jong al igual que la voz del ensamble, Diego Arolfo.

“Experiencia no es sólo sentir, experiencia es transmitir nuestra música de generación en generación, porque el chamamé tiene un pasado, un presente y un futuro, y así como a nosotros hubo gente que nos abrió camino, ahora es nuestro turno de hacer lo mismo”, expresó el ganador del primer Gardel de Chamamé e invitó al escenario a Emiliano López, un acordeonista de 15 años nacido en Buenos Aires, hijo de una correntina y un chaqueño.

Extraño regreso

El retorno de Ramona Galarza luego de dos años de ausencia era uno de los números más esperados del lunes, pero el show dejó un sabor extraño. “La novia del Paraná” compartió escenario con Antonio Tarragó Ros cuya presencia también generaba expectativas especialmente porque había anunciado que Blanca, la hija de Mario Millán Medina le regalaría una guitarra del músico, compositor y cantante. Fue justamente con la entrega del instrumento que comenzó el show, y continuó con un accidentado popurrí de canciones de Millán Medina, después Antonio bajó del escenario con su acordeón para tocar y fotografiarse con el público; luego desapareció. Seguidamente, se encendieron las luces del escenario y comenzó a sonar la voz de Ramonita. “Estoy muy feliz de estar en esta Fiesta”, manifestó y cantó “A mi corrientes Porá” y “Soy chamamé”.

La presencia de Ramona es imponente, pero su voz ya no es la misma y por momentos olvida algunas letras. Claramente incómoda por el bicherío que invadía el escenario, cantó “Bañado Norte” y luego invitó al escenario al joven Franco Zacarías que interpretó “María Va” y “Nendivei”. Luego llegó la hora de los homenajes, pero Antonio seguía sin aparecer, “¿y Antonio dónde está?", preguntó “la novia del Paraná”, a lo que el conductor de la Fiesta respondió “ya viene Antonio”. El músico no tardó en ingresar junto con funcionarios del Instituto de Cultura con reconocimientos y regalos. A continuación vino el cierre con “Kilómetro 11” que se tornó raro ya que tanto Ramona como Antonio olvidaron parte de la letra y debieron ser asistidos por el joven Franco quien se lució con una voz que enamoró al auditorio y hasta hubo quienes pidieron “una más” a este novel talento misionero.

La noche

Además de los números centrales, la noche del lunes contó con la presencia de renombrados artistas como, por ejemplo, Rudi Flores que cuando apenas comenzaba la velada dio un espectáculo de primer nivel junto con el entrerriano Ernesto Méndez. Temprano también estuvo Gabriel Cocomarola, el nieto del “Taita”, que con su conjunto supo conquistar a un anfiteatro a medio llenar. Como sucede cada vez que se presenta, La Pilarcita llenó de alegría y baile todo el predio. Llamó la atención la ausencia de Fuelles Correntinos que figuraban en una grilla difundida días atrás.

Ayer, al cierre de esta edición, se anunciaba nuevamente la presencia de Ofelia Leiva, esta vez junto con el pianista Lito Vitale, Grupo Integración, Guaranítica, Lucio Yanel y Amboé, entre otros.