En la noche del lunes hice un repertorio segoviano. Fue un momento para poner al frente la obra autoral de Zitto Segovia. Además me acompañó Juanjo Martínez; él tenía entre 15 y 16 años cuando acompañó a Zitto. Es un gran amigo y desde que nos encontramos estamos juntos”, cuenta Lucas Segovia

El autor y compositor subió al escenario pasadas las tres de la madrugada. Se lo veía animado, con una mueca en los labios, remera negra, jean, zapatillas al tono. El repertorio incluyó clásicos como El cristo de los villeros, Chaco también, La Charanda de la libertad, entre otros. Agradeció la convocatoria del Instituto de Cultura y al público por los aplausos y el silencio.



- Hiciste temas de Zitto pero también hiciste un tema propio, El río va, ¿por qué?

- Es una canción que le escribí al río pero tiene un pensamiento nostálgico. Me gusta cantarla. Es una canción que tiene conexión con lo que venimos soñando. El río va tiene ese presagio que hasta los chamameceros más tradicionales la escuchan y les gusta. Este tema lo piden en las radios de Corrientes. En realidad es una balada pero uno se da cuenta que el sentimiento existencial no sólo está basado en la música sino que arrastra muchas otras cosas que compartimos a diario. Un mate, un vino, un asado y el río en el medio es un modo de vida. Siempre dije que el chamamé es como el cartel de entrada y atrás te encontrás con un mundo tremendo. Con estas cosas hoy el chamamé atropella cualquier país. Nosotros hace un mes estuvimos en España y ahora nos llamaron para que vayamos hacer más chamamé. Haremos una gira de 20 días en España. Creo que esta música está tomando un vuelo que no tenemos dimensión y creo que cuando seamos más viejos el chamamé será la música del mundo.

- ¿Por qué en este momento el homenaje a Zitto?

- A veces digo que es fácil cantar la marcha peronista dentro del partido. Cualquiera la puede cantar ahí adentro. Entonces el homenaje a Zitto lo quiero hacer fuera del marco de homenaje de 8 de septiembre o del natalicio. Es un homenaje a la obra. A Zitto lo veo como autor, compositor, mis sentimientos como hijo los separé muy bien. Yo nunca canto estas canciones o canto pocas canciones de Zitto. El homenaje es a Zitto y al pueblo que lo lloró mucho, lloró tremendamente su desaparición y después lloró desoladamente su muerte. Su funeral fue el más grande de la historia del Chaco. Su pueblo lo amaba y por eso queremos homenajear su obra.

-¿Cuándo fue el momento que disociaste la obra y al padre Zitto?

- Vos sabés que con Zitto tuvimos el primer cruce en la primera canción. En primer lugar yo no quise aprender a tocar la guitarra ni a cantar. Nada. A cantar no aprendí nunca, siempre digo que soy un decidor y trato de remar el cantor. Soy un remador del canto.

Cuando me decidí aprender Zitto me enseñaba a tocar la guitarra con canciones del rock nacional, canciones de Charly García, por ejemplo. La primera canción que me muestra era una canción de él. Entonces él me dice ‘muy lindo, perfecto, muy bien. Pero hacé tus propias canciones’.

Yo en aquel momento me enojé muchísimo con Zitto. No había entendido el mensaje. Después con el tiempo comprendí que él me estaba enseñando a pescar y no me daba el pescado en la mano. Así aprendí a separar al padre de la obra con estas cosas que fueron cruciales para mí.

- Esto de que las canciones son como los hijos, ¿es así?

- Zitto me enseñó a luchar por lo mío. El me enseñó que las canciones son como hijos, uno tiene que hacerse cargo de su obra, respaldarla, enderezarla, sostenerla, luchar por la canción. “Las canciones son hijos y uno tiene que tener sus propios hijos y acompañarla”, esa fue la enseñanza que me dejó. Después de eso no le pedí más nada.

- ¿Cómo surgió tu primera canción?

Mi primera canción también es algo cómico. Había encontrado un poema en mi casa y le puse música. Después la empecé a cantar y Zitto no me dijo nada. Tanto la cantaba hasta que un día me encuentro con un amigo de Zitto, ahí me dice que esa poesía tenía música y que era de Zitto. Yo al principio no lo podía creer. Después aparece la grabación de esa canción y tenía una melodía extraordinaria. Por supuesto nunca más cante aquella canción.

-Pasemos entonces a una canción que sí la has grabado, “Justicia vengo a pedir”, ¿cómo nació esa canción?

- Esta canción nació en Plaza de Mayo. Yo venía de una presentación en Mar del Plata en el 2001. Quedé varado en Buenos Aires justo en el tiempo del cacerolazo. Estaba con mi hijo y su mamá. No teníamos mucha plata para el hotel. Todas las tarde nos íbamos a Plaza de Mayo. Hasta que una tarde nos agarró en jueves y así pudimos ver a las madres de plaza de mayo en su ronda de todos los jueves. Ver la historia viviente de una lucha me empujó a escribir este tema “Justicia vengo a pedir”.