Nacieron los mellizos de Amado Boudou: León y Simón

Su mujer, la ex diputada mexicana Mónica García de la Fuente, dio a luz a mellizos en una cesárea programada que se realizó en una clínica de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Los niños fueron bautizados León y Simón. Según explicó el ex ministro de Economía en una entrevista radial realizada el lunes, los nombres obedecen al libertador venezolano Simón Bolívar y al revolucionario ruso León Trotski.

"Afortunadamente salió todo como lo esperábamos. Están los tres en perfectas condiciones", aseguraron allegados a la familia a Infobae. Pesaron 3,115 y 2,450 kgs.

Video: García de la Fuente habla de la detención de Boudou

García de la Fuente y Boudou se conocieron en 2015, en Buenos Aires. Según el testimonio de la entonces legisladora mexicana, "no hubo flechazo" de amor entre ellos. Pero cuando regresó a su país natal, el ex vicepresidente argentino empezó a mandarle mensajes. Y, de a poco, comenzó la relación.

"Empezamos a hablar más, él estaba terminando su gestión y yo la mía, entonces fue un momento de cerrar ciclos para ambos. Fue una vez a verme a México, después de estar tres meses intercambiando mensajes. En un momento me conmovió porque me escribió una canción, muy linda, muy romántica. Empezaron las mariposas. Él me decía 'ven a la Argentina, tenemos que platicar, quiero conocerte mejor'", relató recientemente en el programa de Susana Giménez.