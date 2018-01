Lipton trabaja con plantel completo pensando en el debut

Lipton ya piensa en el "Maderero" y espera con ansias la hora del debut en el Torneo Federal C, que se producirá este domingo 28 en el estadio del barrio Beron de Astrada desde las 17.

Su entrenador, Mariano García Portal ya tiene los once para el inicio del certamen, ya que todos los jugadores ya tienen el okey de la dirigencia de sus respectivos equipos, quienes les autorizaron y de esa manera rubricar sus firmas en la Liga Correntina de Fútbol para poder participar con la "Marea Azul" en el torneo que organiza el Consejo Federal.

Tras el trabajo vespertino de hoy, labor que se realizó en espacio reducido, ya que las inclemencias del tiempo dejó anegado el campo de juego lo que tuvieron que trabajar a un costado del estadio bajo la conducción del preparador físico Julio Gómez.

Con respecto a los posibles once para el debut, García Portal apuesta a esta posibles alineación, más allá que mañana jueves durante la práctica de fútbol lo estará confirmando, pero en principio sería así: Lucas Vallarino; Alexis Fleitas, Benjamin Urbina, Diego Monzon Pinat y Juan Aguirre; Gabriel Silva, Norberto Roa Velazquez, Lucas Benitez y Geronimo Vallejos; Daniel Gómez o Daniel González y Alejandro Morales o Mauricio Zamudio.

Colecta para los inundados

Para mañana previo al partido de preparación donde García Portal sacará en limpio el equipo del debut ante Curupay, los jugadores realizaran una colecta de alimentos perecederos y ropas en el estadio dela avenida Alberdi y Madadriaga, tras la práctica los donaran a una entidad que se encuentra abocado a la recolección de artículos para los damnificados por las inclemencias del tiempo e inundados, que por estas horas sufren el avance del agua.

Para todos los que quieran colaborar, la mismas serán recibidas en el horario de entrenamiento del plantel.