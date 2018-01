Jensen: “Tengo un compromiso con la creación”

Paulo Ferreyra

Especial para El Litoral

Con un tono grave, potente, con una voz clara y precisa, el poeta de Mburucuyá volcó su palabra dulce en la Fiesta Nacional del Chamame. Su paso por el anfiteatro amalgamó con la exposición de clásicos y también unos versos nuevos sobre su experiencia con el chamamé.

“Mi experiencia de chamamé no condice con la experiencia que pueden tener hoy los jóvenes en la actualidad. Durante mi presentación hice un poco de memoria para recordar que en un tiempo, el sapucay estaba prohibido, la forma en que te palpaba para ver si no llevabas armas, la pista de baile, entre otras cosas. Ahora hay cosas nuevas en las fiestas y quise ponerlas todas juntas, no compararlas sino que se puedan ver las diferencias. Por el bien de esta música, los jóvenes siguen rumbeando para este altar chamamecero", afirma el poeta y sonríe. Por momentos vuelve su cabeza a otra dirección y hace una pitada eterna a su cigarrillo.

Su experiencia chamamecera viene de Mburucuyá. “Allá fue todo porque fue abrir los ojos y escuchar chamamé. En mi pueblo desde los recuerdos más vivos; cuando mi madre escuchaba tangos en la casa, mamá era hincha de Montiel y yo me hice fanático de Montiel. También de Cocomarola, Isaco y tantos otros. Después uno comienza a disfrutar dentro del mismo género que ante tus ojos se manifiestan las distintas tonalidades y colores que le ponen los músicos. Con el tiempo o con el paso de los años a mí me terminó gustando de todo. Uno nunca tiene la sobredosis de chamamé, uno puede escuchar 14 horas seguidas sin cansarse y eso es lo que más me pasa. Nunca tengo sobredosis de chamamé”.

50 Años de Auténtico Chamamé

Este año Mburucuyá celebra la edición número 50 de lo Autentico Festival Tradicional. Sobre esta vieja gresca de lo nuevo y la música tradicional, Jensen subraya que “en Mburucuyá música progresiva no hay. Somos bastante ortodoxos, pero no por nada, sino porque somos así nomás. Es el único lugar donde se respetan estas cosas. Los músicos que gustan hacer otras cosas tienen muchos escenarios para mostrar y tocar chamamé de cualquier forma y con cualquier instrumento. Nosotros venimos conservando este lugar durante años y, si querés, es nuestro Museo. Podes llamarlo así, un museo o lo que quieras, pero nosotros no queremos que al chamamé le pase lo que le pasó a los dinosaurios. Si no guardamos este lugar, después no tendremos ni los restos fósiles del chamamé”, advierte.

En el marco de estos 50 años del Festival Jensen augura un poema para rendir tributo a esta historia. “Tengo un compromiso con la creación. Por ejemplo, siempre vengo, aporto algo a Corrientes y también lo voy hacer en mi pueblo. Tengo un compromiso con la creación y porque los festivales tienen que seguir creciendo. Hay que ponerle creatividad a la música y a la fiesta”, concluye.

Ofelia vuelve a Mburucuyá

Sobre la presencia de Ofelia Leiva en el Festival de Mburucuyá el poeta manifiesta que es una alegría, “Ofelia es una queridísima amiga visitante de nuestro pueblo. Hace 35 años que ella comenzó a ir al Festival, ahora por sus problemas de salud hacía mucho que no iba, pero seguramente la recibiremos muy bien. Es un honor tenerla con nosotros. Ella está haciendo un enorme esfuerzo penando quizás sus últimos trinos de calandria cantora. Es una alegría tenerla con nosotros”, resalta.