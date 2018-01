La Fiesta contó con un gran respaldo del público y fue mundial

Durante las nueve noches de la Fiesta Nacional del Chamamé se lo vio muy activo de un lugar a otro, aunque también pudo disfrutar de algunos números artísticos desde la primera fila. El arquitecto Gabriel Romero, presidente del Instituto de Cultura, de la provincia llegó al cargo en diciembre de 2009. Trabajó ya en la edición de la 20ª Fiesta del Chamamé y este año presentó un proyecto ambicioso para continuar hasta la 31ª Fiesta Nacional del Chamamé en el 2021.

“Este año, aun bajo condiciones adversas, tuvimos un gran respaldo de la Fiesta. Hubo días en que por la noche lloviznaba y la gente se quedaba igual. Nosotros estamos muy contentos. Además, ya se anunciaron las fechas para los próximos años y esto nos permitirá trabajar en una perspectiva de cuatro años de trabajo. Estas cosas nos ponen muy contentos. Ahora ya vamos a pensar en la próxima Fiesta Nacional del Chamamé como Chamamé de la humanidad”, deslizó.

Por otra parte, el funcionario agregó que el público fue muy amplio, en el anfiteatro había muchos jóvenes. “La Fiesta pudo seguirse en todo el país a través de la TV Pública. También llegó a países vecinos como Paraguay y Brasil. Es decir que está pensada para el público que está en cualquier parte del mundo y puede seguir las alternativas chamameceras a través del streaming”, destacó.

“A pesar del mal tiempo, desde la organización hemos podido resolver algunos obstáculos. Esta ‘Experiencia Chamamé’ nos hizo transitar por una cantidad de cuestiones desde las actividades previas que fueron muy acertadas para diversificar la propuesta del escenario central. Las mismas fueron convocantes como ‘Chamamé con Todos’ y ‘El Paraná es Chamamé’. La transmisión por streaming llegó a superar las 10 millones de visitas”.

Según estimaciones del diario El Litoral, cerca de 80 mil personas pasaron por el anfiteatro Cocomarola durante las nueve noches en que se realizó la fiesta chamamecera. “En líneas generales, estamos contentos por este acompañamiento del público y por lo que se ha ofrecido artísticamente durante todas las noches”, subrayó.

Comidas del Iberá

Otro de los momentos altos de la Fiesta lo marcaron los Cocineros del Iberá. “La gastronomía es muy importante en cualquier cultura y en la de Corrientes esto quedó demostrado a lo largo de su historia. Ha sido un gran acierto ahora poner esto en el predio de la Fiesta y que los espectadores conozcan la riqueza de la comida correntina. Hace unos años hicimos ‘Pueblo Abierto’ para conocer en profundidad la comida correntina y lo hicimos con cocineros de todo el país, lo que nos permitió también expandir nuestra cultura”, destacó Romero.

Durante la Fiesta del Chamamé, el stand de Cocineros de Iberá tuvo en una noche a los anfitriones por Concepción del Yaguareté Corá los cocineros Idelino Montenegro, Reina Sandoval y Pili Avalos.

Una Fiesta para todos

Sobre algunas críticas que se formularon a la organización de la Fiesta por el tiempo que se le otorgó a algunos músicos o por la recarga que había entre 24 o 25 artistas por noche, el presidente del Instituto de Cultura manifestó que“hay que pensar que la Fiesta no tiene una suma de actuaciones de artistas consagrados. Aquí pensamos estas participaciones como un espacio para todos. La Fiesta le da una visibilidad al músico y nosotros trabajamos para brindarle siempre lo mejor en la función del criterio de la Fiesta, del presupuesto del año y de otros factores. Muchos artistas se adhieren y otros no, pero las críticas también pueden ser constructivas y seguramente vamos a hacer un balance en los próximos días con el equipo técnico”, comentó.

El aporte privado a la Fiesta Nacional va creciendo con los años en la venta de entradas y el aporte para la infraestructura. Sin embargo, todavía falta mucho. “De igual forma hay que tener en cuenta que el Estado toma esta fiesta como un compromiso”, destacó el funcionario. “El compromiso no como la organización de un evento puntual, sino como el apoyo a los artistas y creadores locales a lo largo de todo el año. Esto es sólo un aparte ya que se busca trabajar en favor de la cultura todo el año. Buscamos el apoyo a los artistas con su difusión, su visibilidad y la inyección para que la cultura siga creciendo”, remarcó.

“Para la organización, lo más importante es que el artista esté cómodo en el escenario y que la gente lo acompañe. Vamos a empezar a trabajar en las próximas semanas y primero haremos una evaluación de esta Fiesta como lo hacemos siempre. Para nosotros es importante analizar todos los puntos y una de las cuestiones que tenemos que resolver es la cantidad de figuras, es razonable disminuir el número de artistas por noche y, a partir de ahí, comenzaremos a analizar otras cuestiones”, concluyó el arquitecto Gabriel Romero.