Municipales expectantes por posibilidad de continuidad

Anoche hubo reunión en la sede de ATE Corrientes. Los empleados municipales contratados están a la espera de la posibilidad de la publicación esta semana de una resolución a favor de su continuidad laboral. En tanto, los beneficiarios del Plan Neme Cupo siguen en situación de revista.

El censo laboral, que inició en diciembre sobre el grueso de los trabajadores municipales de Capital, continúa hoy su segunda etapa. Esta vez relevarán a los beneficiarios del Programa Argentina Trabaja. Se prevé que el informe finalice el mismo día. Mientras tanto, los municipales cuyos antecedentes están bajo la lupa esperan novedades sobre su situación, tanto en lo que respecta a estabilidad como en salarios.

Desde ATE Corrientes informaron a El Litoral que están en un compás de espera esta semana. Las expectativas apuntan a que habría novedades sobre el cierre, que podría decantar en la publicación de una resolución que garantizaría la continuidad del personal contratado. Además, se informó que estos percibirían sus haberes de enero.

La semana pasada el sindicato presentó documentación en donde se exhiben los antecedentes de la relación laboral de 35 trabajadores que están en situación de revista. “El Municipio se comprometió a dar continuidad a quienes tengan antecedentes”, dijo a este diario uno de los referentes de ATE, Walter Zamudio.

Si bien podría haber novedades para los contratados, también se espera una respuesta favorable para el personal que integra el plan Neme Cupo, cuya continuidad está bajo análisis. En un principio, los trabajadores fueron tildados por funcionarios comunales de “políticos”. Desde el sindicato, no obstante, expresaron que se trata de jóvenes en situación de precarización que prestan servicios a la Comuna.

Hasta el momento no hay cifras exactas del alcance de la revisión. En un principio, el intendente Eduardo Tassano había informado que eran 800 los puestos en evaluación. El ex jefe comunal Fabián Ríos publicó días atrás que a noviembre de 2017 había 952 contratados, la mayoría, ex Neme.