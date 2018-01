Independiente mereció mejor suerte, pero igualó con Central y quedó lejos de Boca

(Infobae) En el Libertadores de América, Independiente dejó pasar la oportunidad de acortar la distancia con el líder Boca: empató 1-1 con Rosario Central en el partido que había sido postergado en la fecha 11 por la obligación del equipo de Avellaneda de disputar la final de la Copa Sudamericana.

El Rojo dominó de principio a fin el pleito, aunque no el marcador. Tuvo la pelota y le dio mejor trato, aunque eso no se tradujo completamente en efectividad. El primer tiempo quizás fue lo más parejo, con una llegada muy clara de los de Ariel Holan que no pudieron aprovechar Leandro Fernández ni Nicolás Domingo.

Para colmo, sufrió la caída de su valla tras un tiro libre que se fue abriendo sobre el área y encontró la cabeza de Fernando Zampedri en soledad. El ex goleador de Atlético Tucumán la cruzó y anotó el tanto del Canalla.

En el complemento, el Rojo se llevó puesto a su rival. Lo arrinconó y mereció una mejor suerte. Pero claro, el fútbol no se trata de merecimientos. La primera advertencia llegó antes del cuarto de hora con un disparo rasante de Leandro Fernández que sacó bien Jeremías Ledesma.

Más allá de un vendaval de acciones claras de gol, el empate terminó llegando con una situación fortuita. Una buena jugada entre Fernández, Fabricio Bustos y Martín Benítez, terminó con un centro del lateral derecho para Emmanuel Gigliotti, quien la punteó con lo justo, le pegó al travesaño y en el rebote la pelota se metió sola por el efecto que llevaba.

Luego llegó el show de los palos. Primero un tiro de Fernández desde la derecha en diagonal que partió el lado interior del travesaño. Instantes más tardes, Benítez sacó un disparo que impactó en el palo. Y, a tres del final, un centro de Juan Sánchez Miño encontró al mencionado Benítez ingresando en soledad para meter un cabezazo que nuevamente dio en el poste.

Previamente, Gilgiotti había tenido el gol servido en el punto penal de cabeza, pero la reacción de Ledesma salvó la caída de Central.

La entidad de Avellaneda queda ubicada a ocho puntos de Boca, líder del campeonato en soledad. El próximo lunes recibirá en el Libertadores de América a Estudiantes por el reinicio oficial de la Superliga. El equipo de Rosario irá hasta La Plata para chocar con Gimnasia el mismo día.