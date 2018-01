El "riesgo de fuga" fue el motivo para prohibirle a Lula salir del país

El juez que prohibió al ex presidente y precandidato para los comicios de octubre Luiz Inácio Lula da Silva, condenado por corrupción, salir del país se apoyó en el riesgo de que se fugue y pida exilio en algún país que no tenga tratados de extradición con Brasil.



El juez federal subrogante Ricardo Leite, de Brasilia, prohibió a Lula viajar a Etiopía a participar de un evento de la ONU en el marco de la cumbre de la Unión Africana tras ratificarse su condena por corrupción y tuvo una sentencia dictada de 12 años y un mes de cárcel.



Lula había sido autorizado por el juez Sérgio Moro y el Tribunal Regional Federal 4 de Porto Alegre, que lo condenó el miércoles pasado.



"Entiendo que la propia declaración del acusado, que acusa al Poder Judicial de un golpe en su contra, milita en el sentido de que no se esquivará de un intento de fijar domicilio en otro país. Su permanencia en otro Estado sería un 'supuesto' derecho de defensa ante el autoritarismo de los poderes constituidos", dijo el juez Leite.



Según dijo a Télam un vocero del líder opositor y precandidato presidencial favorito en las encuestas para el 7 de octubre, Lula debe entregar este viernes el pasaporte a la Policía Federal.



El juez Leite investiga una denuncia en Brasilia por tráfico de influencias contra Lula y uno de sus hijos, vinculado a la compra por parte del gobierno de la ex presidenta Dilma Roussfef de 36 aviones Gripen para la Fuerza Aérea de la empresa sueca Saab.



El juez atendió en su fallo el pedido de dos fiscales, Anselm Lopes y Heber Mesquita, quienes advirtieron al magistrado de un "riesgo de fuga" a un país sin tratado de extradición, dice el fallo al que accedió Télam. Etiopía no tiene tratado de extradición con Brasil.