Lisandro Almirón San Cayetano defensa del consumidor
Aumento de combustibles: así quedaron los precios en Corrientes

A partir de las cero hora se aplicó un 2,75% de "aumento lineal base" para todo el país.

Por El Litoral

Viernes, 01 de noviembre de 2024 a las 08:35

YPF confirmó una nueva subida en los precios de los combustibles, que a nivel nacional fue de casi el 3%. Sin embargo, en la provincia de Corrientes, el aumento alcanzó aproximadamente el 4%.

De esta forma, los precios actualizados en las estaciones de servicio de la Capital correntina quedarían de la siguiente forma: 

  • Nafta Super: pasó de $1.1135 a $1.167
  • Nafta Infinia: $1.381 a $1.419
  • Infinia Diesel: $1.410 a $1.449

El incremento inicialmente anticipado se esperaba que sea mayor al impacto del aumento en los biocombustibles, que podría haber sumado hasta un 2% adicional. Sin embargo, fuentes de YPF señalaron que se optó por reducir la subida para alinearse con el "import parity" y evitar quedar por encima de ese nivel.

 

*Con información de radio Sudamericana

