Aumento de combustibles: así quedaron los precios en Corrientes

YPF confirmó una nueva subida en los precios de los combustibles, que a nivel nacional fue de casi el 3%. Sin embargo, en la provincia de Corrientes, el aumento alcanzó aproximadamente el 4%.

De esta forma, los precios actualizados en las estaciones de servicio de la Capital correntina quedarían de la siguiente forma:

Nafta Super: pasó de $1.1135 a $1.167

Nafta Infinia: $1.381 a $1.419

Infinia Diesel: $1.410 a $1.449

El incremento inicialmente anticipado se esperaba que sea mayor al impacto del aumento en los biocombustibles, que podría haber sumado hasta un 2% adicional. Sin embargo, fuentes de YPF señalaron que se optó por reducir la subida para alinearse con el "import parity" y evitar quedar por encima de ese nivel.

*Con información de radio Sudamericana