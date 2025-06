Inicia la venta de entradas para la Fiesta Nacional del Chamamé: conocé los precios

En el Patio de la Cultura Marité Salas del Instituto de Cultura de Corrientes se llevó a cabo este viernes el Lanzamiento Oficial de la 34ª Fiesta Nacional del Chamamé, 20ª Fiesta del Chamamé del MERCOSUR y 4ª Celebración Mundial, con importantes anuncios vinculados a la programación artística –por orden alfabético-, la venta de entradas y la impronta que tendrá esta edición “Chamamé, avío del alma”: Además de autoridades, acompañaron la presentación músicos, bailarines, gestores culturales y comunicadores que apoyan a esta Fiesta Grande, a desarrollarse del 17 al 26 de enero de 2025.

La presidenta del instituto, Beatriz Kunin, destacó que desde su gestión viene a dar continuidad a lo que ya se venía haciendo con anterioridad, y mencionó los lugares, tanto del interior del país – Ciudad de Buenos Aires y Posadas, Misiones-, como fuera de él – Asunción y Encarnación en Paraguay-, a los que se concurrió para hacer promoción de la Fiesta, en los que hubo lleno total y cumplidos por parte de los concurrentes. Adelantó que se espera una concentración de turistas provenientes de Brasil y Paraguay, que realizarán un aporte genuino a la economía correntina.

Presentó la grilla de las 10 noches chamameceras y se dirigió especialmente a los que este año no son parte de la misma: “No quisiera que aquellos que no van a estar en el escenario sientan que no los valoramos, lo hacemos y mucho, pero tenemos un límite de tiempo y eso es lo que tenemos que hacer”.

Entradas

Por último, explicó que desde este sábado abre la venta de entradas, cuyos costos serán: 7 mil pesos (límite de ingreso hasta las 21,30 hs.), 9 mil pesos (sin límite de horario) y 13 mil pesos (preferencial).

Puntos de venta:

-Instituto de Cultura de Corrientes

-Museo de Ciencias Naturales “Dr. Amado Bonpland”

-Centenario Shopping Mall.

Comercialización electrónica:

https://weepas.ar/

Además, mencionó los beneficios de compras –en puntos de ventas físicos- con el IPS (descuento del 20%), y descuento y en cuotas con el Banco de Corrientes.

Otros anuncios

En la segunda parte, el evento continuó con la proyección del video de la coreografía multitudinaria de Chamamé, preparado para esta Fiesta y dirigido por el coreógrafo Matías Pedemonte.

Por último, Federico Ojeda, titular de la Subsecretaría de Sistemas y Tecnologías de la Información (SusTI) adelantó que propondrán un Chamamé Challenge, juego en redes en base a una coreografía propuesta a partir de chamamé fusión de la artista Diouja, y en el anfiteatro Cocomarola habrá otro juego denominado el “Sapucómetro”, competencia que otorgará premios.

El lanzamiento de la 34ª Fiesta Nacional del Chamamé finalizó con la actuación de Vicky Sánchez, la Princesita del Chamamé y su conjunto. Y no faltó la danza de la mano de la flamante Pareja Nacional del Chamamé del 2025, Erika Aguirre y Marcelo Aguirre, que asumirá formalmente el 17 de enero.