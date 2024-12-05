Inauguraron infraestructuras deportiva en clubes curuzucuateños

Este miércoles se inauguró en el Club Belgrano de Curuzú Cuatiá una cancha de Fútbol 5 para esa institución deportiva. Además en el Club Victoria se habilitó la nueva cancha de Hockey con una inversión cercana a los 300 millones de pesos.

En la oportunidad el gobernador Gustavo Valdés dijo que “este es un esfuerzo que hacemos con el Gobierno de la provincia de Corrientes pero fundamentalmente con la Lotería Correntina esa lotería que destina y organiza el juego de azar que vuelve en beneficio a la comunidad, por eso tenemos que tener un juego controlado por el Estado para que en realidad se termine nuevamente haciendo obras de esta magnitud” y añadió que “tenemos que juntar las familias en una institución y Belgrano es una familia correntina, es una familia de Curuzú Cuatiá, donde tenemos que trabajar intensamente para que nosotros podamos advertir, ver, proponer, formar, inculcar valores, darle a los chicos esa formación que nosotros tenemos de valores”.

En referencia a esto último, el Primer mandatario de la provincia manifestó que “decían los griegos, que en mente sana el cuerpo es sano, por lo tanto nosotros tenemos que hacer un gran trabajo con los dirigentes deportivos, con las instituciones deportivas para lograrlo y por supuesto, que esto es poder albergar en una institución deportiva a niños, jóvenes adolescentes adultos donde nos reunimos con fines determinados” y luego remarcó que “para eso nosotros tenemos que destinar los recursos del estado a este tipo de finalidades que son importantes y prevenir por ejemplo la ludopatía infantil que hoy la tenemos que saber, que tenemos que controlar, saber qué hacen los chicos con los celulares, saber a dónde entran, qué página, no es todo libertad, sino que tenemos que tener también un nivel de conocimiento a qué se exponen nuestros niños, nuestros adolescentes en las redes sociales y a partir de eso tener una sociedad cada vez más sana”.

Por último, Valdés expresó que “todos tenemos que dejar una huella en este mundo, todos tenemos que dejar una huella en las instituciones y ser buen ciudadano implica también participar también de una institución con un poco de tiempo de ocio que tenemos y destinarla a una institución deportiva, comercial, asociativa, alguna asociación sin fines de lucro pero tenemos que colaborar para ese crecimiento y dejar una huella en el mundo” y para culminar indicó que “hoy estamos dejando una cancha de fútbol 5 pero que tiene que ver con la posibilidad de que muchos puedan practicar y que el Club pueda tener también una entrada de dinero”.

Terrile

Al respecto, el secretario de Deportes, Jorge Terrile, indicó que “esto es un sueño que se construye hablando, gestionando para los clubes”, y destacó a la vez que las obras en la provincia no pararon, “y a pesar de la situación del país seguimos invirtiendo, al lado de los clubes, de los deportistas”.

“Los clubes son los formadores de tantos talentos, y creadores de sueños, que tienen sus sacrificios”, sostuvo Terrile y añadió diciendo que “los dirigentes pasan, pero las obras quedan”.

Por último, Terrile puso de relieve el acompañamiento del Gobierno en obras, y hasta en indumentaria deportiva como en elementos, “para el mejoramiento de los clubes, y para que los sueños se sigan cumpliendo”.

Presidente del Club Belgrano

El presidente del Club Belgrano de Curuzú Cuatiá, Diego Bernardoni, agradeció al Gobernador Valdés por “compartir otro sueño que cumplimos en nuestro Club, y siempre hay un trabajo en equipo, con el Gobierno y la Municipalidad”.

Además, resaltó el esfuerzo del Club por poder conseguir estas obras que “van a quedar en el tiempo, y les pidió a las autoridades que sigan alentando estas obras que duran en el tiempo”.

Inauguración de la Cancha de hockey en el Club Victoria

Cerca de las 21, el gobernador Gustavo Valdés se trasladó hasta la cancha del Club Victoria para dejar inaugurada la nueva cancha sintética para la práctica de hockey.

En el acto de inauguración de la Cancha de hockey en el Club Victoria de Curuzú Cuatiá, el gobernador Valdés destacó la política que debe tener el estado y expresó que “La verdad es que uno tiene que tener una política de Estado en materia deportiva y nosotros nos fijamos un objetivo” luego agregó que “el deporte más popular de la Argentina, sin lugar a dudas, para mí, desde mi punto de vista y me voy a cuidar, es el fútbol, eso es una pasión argentina y vemos las canchas, pero no es el único deporte que se practica, el basquet también, que tenemos clubes verdaderamente importantes, tenemos tres clubes, dos clubes hoy en primera, pero teníamos tres clubes en primera hasta hace poco tiempo, también es importante”.

Con respecto a esto último, Valdés añadió que “el rugby también es importante, pero hay un atractivo que es específicamente que lo tenemos que proyectar, la República Argentina en hockey es una plaza verdaderamente importante en el mundo” y remarcó que “sabemos que desde mucho tiempo nosotros tenemos el hockey en los mejores lugares del mundo y teníamos que tener una política deportiva y hacer una cancha en las instituciones deportivas, generalmente sin fines sociales, es verdaderamente difícil, más en este tiempo y esta es una inversión cercana a los 300 millones de pesos”.

Seguidamente, destacó el trabajo de Lotería Correntina y luego dijo que “tengo la esperanza que en el futuro nosotros vamos a tener más leonas, porque también tenemos leonas y leones y trabajemos enormemente para llegar a lo más alto y que nosotros podamos tener lo mejor de lo mejor en la institución deportiva” y prosiguió diciendo que “creo que tenemos mucho por hacer todavía, tenemos muchas canchas, muchos lugares donde tenemos una complementación de deportes que esto hace que mezclemos fútbol, que mezclemos hockey, que mezclemos básquet y que tengamos cada vez más posibilidades para todos”.

Valdés agradeció a los dirigentes deportivos del Club Victoria “porque los dirigentes deportivos son los que nos abren las puertas y llegamos a un convenio, muchas veces es difícil porque no tenemos las puertas abiertas y que hay otros equipos de hockey que quieren participar” y añadió que “como vale tanto, no es que se pueden hacer tantas canchas como sea necesaria, pero podemos abrir los corazones, abrir las puertas y realmente tener la posibilidad de tener una cancha de hockey” puntualizó.

Por último, se dirigió a las jugadoras de Monte Caseros que vinieron de visita a la inauguración y les comentó que “íbamos a hacer dos canchas, era en Curuzú Cuatiá y en Monte Caseros y siempre hay una cancha primero, primero le tocó en este caso a Curuzú y la próxima cancha va a Monte Caseros” culminó.

Intendente

Por su parte, José Irigoyen, sostuvo estar contento porque “este club trabaja mucho con la inclusión social”, además destacó el trabajo entre la Municipalidad y los clubes, “lo importante acá fue encontrar un denominador común, ubicar la cancha”, sostuvo.

“La cancha va a ser para todos los curuzucuateños”, puntualizó el intendente y agradeció al Gobernador y a su equipo que “siempre nos dan una mano en la gestión”.

Secretario de Deportes

Al respecto, el secretario de Deportes, Jorge Terrile, indicó que “esto comenzó en el Club Huracán, cuando dos jugadoras le pidieron al Gobernador la realización de la cancha, y el gobernador tomó la decisión de hacer la obra”.

“Hay que tener un Club con las puertas abiertas, que vengan chicos de todos lados, para que vengan pensando en el Hockey grande, hoy empieza la etapa del cuidado de las instalaciones y del sueño de ser nuestras leonas correntinas”, puntualizó Terrile.