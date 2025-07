Valdés destacó al Pacto de Mayo como una oportunidad para mostrar unidad nacional

El gobernador Gustavo Valdés brindó este miércoles declaraciones a la prensa en donde calificó al Pacto de Mayo como “un acuerdo muy beneficioso para mostrarnos juntos en un difícil momento de la economía”. También comentó que algunas obras públicas nacionales todavía en ejecución se pasarán a la Provincia y otras continuarán bajo la órbita de Nación. Por otra parte, habló sobre el caso Loan, mostrando su apoyo hacia la Justicia Federal.

“Me parece que fue muy beneficioso mostrarnos juntos en un difícil momento de la economía donde podemos acordar por lo menos un rumbo para todos los argentinos”, expresó inicialmente el mandatario, respecto al Pacto de Mayo recientemente rubricado en Tucumán.

En este sentido, Valdés consideró: “Creo que va a tener buena repercusión en la economía y me parece que muchos puntos –de los 10- son razonables”.

Continuando, el gobernador sostuvo que a pesar de que el presidente Milei no cuenta con gobernadores en su espacio político, “todos decidimos apoyar este cambio que nos viene proponiendo este hombre que tuvo el apoyo popular”.

Por otra parte, respecto a las obras públicas, el mismo dio cuenta que “algunas van a continuar”, por parte de Nación, “otras nos vamos a hacer cargo” y “otras no van a continuar”.

Causa Loan

Con respecto al caso de la desaparición del niño Loan Peña, Valdés declaró su total confianza hacia el trabajo que está realizando la Justicia Federal: “Estamos expectantes de lo que resuelva la Justicia, ellos tienen la tecnología necesaria para este tipo de casos. Después habrá cosas que corregir por supuesto, y eso es fundamental para trabajar hacia el futuro”.

También se mostró agradecido con la ministra de Seguridad de Nación, Patricia Bullrich “que nos dio una mano enorme” y con la Policía Federal en su conjunto.

Por otra parte, el gobernador ratificó que desde el principio “desplegamos todas las fuerzas provinciales, con 700 efectivos trabajando en el lugar, también muchos voluntarios y por supuesto que pudimos pasar de largo algunas cosas”.

“En principio pensábamos que Loan estaba perdido y luego vinieron otras hipótesis como la trata de personas. En su momento dije que no se podían descartar otras pistas”, agregó.

Consultado respecto a un reciente tweet suyo, aseguró que fue resultado de un impulso de ansiedad: “Como padre ¿Quién no se pondría ansioso? Solamente un desalmado. En ese momento me estaba informando de lo que pasaba y me enteré de esa declaración”.