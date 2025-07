Economía comprará dólares al Bcra para despejar dudas

El gobierno Nacional hizo un nuevo anuncio de política económica, evidencia de la inquietud que tiene sobre la recepción que el mercado dará este lunes a la política de “emisión cero” anunciada el sábado por el presidente Javier Milei y el ministro de Economía de la Nación, Luis Caputo, en sendas entrevistas televisiva y radial desde EEUU, donde asistieron a un evento de empresarios y celebridades internacionales en Sun Valley, en el estado de Idaho.

A través de un posteo en la red social X (antes Twitter), el secretario de Finanzas, Pablo Quirno, anunció que el Tesoro nacional comprará al Banco Central y girará los dólares para hacer frente a los intereses de los bonos Globales y Bonares que vencen en enero de 2025.

“El Ministerio de Economía procederá a comprar al BCRA las divisas requeridas para hacer frente al pago total de intereses de los bonos Globales y Bonares con vencimiento en enero de 2025. Esta operación se realizará con parte de los pesos correspondientes al superávit financiero alcanzado en el primer semestre del año, que acumulado a Mayo ascendió a $2,3 billones. Los USD 1.528 millones correspondientes serán depositados en el fiduciario, Bank of New York, quedando disponibles únicamente para ser utilizados con el fin mencionado”, dice el posteo del funcionario que en la práctica funciona hasta ahora como una suerte de viceministro de Economía.

Al anunciar que los dólares para el pago de los bonos ya estará depositado en el fiduciario, el Bank of New York, Economía busca acotar una de las eventuales reacciones negativas a los anuncios del inicio de la política de “emisión cero” que el gobierno implementará a partir de este lunes.

Por su parte, el Ministro de Economía, Luis Caputo, afirmó que, junto al presidente de la Nación, Javier Milei, siguen “sembrando a la par que solucionan los problemas económicos” luego de visitar Estados Unidos para asistir a una conferencia de grandes inversores.

Desde su cuenta personal de la red social X, sostuvo que el viaje al país norteamericano fue “tremendo” y aseguró que la Argentina “será próspera”.

Esta disertación sucedió luego de que el Presidente anunciara, en el día del sábado, la decisión de cerrar la emisión en pesos para comenzar la compra de dólares en el Mercado Único y Libre de Cambios (MULC) y que se aplicará desde el lunes.