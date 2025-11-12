¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

ECONOMÍA

El Indec publicará la inflación de octubre: qué esperan las consultoras

Analistas estiman que se mantuvo en torno al 2,2%, impulsado por subas en alimentos y transporte.

 

Por El Litoral

Miércoles, 12 de noviembre de 2025 a las 08:33

El Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) dará a conocer este miércoles el dato oficial del Índice de Precios al Consumidor (IPC), que según estimaciones privadas habría sido del 2,2%, marcando una leve aceleración respecto a septiembre (2,1%).

De acuerdo con el Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) del Banco Central, la inflación interanual cerraría 2025 en 29,6%, mientras que la Fundación Libertad y Progreso calculó un 2,4% para el décimo mes del año y una variación interanual del 31,4%.

Las consultoras EcoGo y Equilibra coincidieron en que los aumentos más fuertes se concentraron en alimentos y bebidas, transporte y bienes y servicios varios. EcoGo destacó que la “incertidumbre electoral tuvo poco impacto” y que los precios se moderaron tras el resultado de las elecciones.

El dato nacional impactará directamente en las jubilaciones y asignaciones de Anses, ya que los haberes se actualizan según la inflación de dos meses atrás. Así, el aumento de diciembre será equivalente al IPC que se conozca hoy.

 

