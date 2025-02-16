Fuego en Corrientes: se lograron extinguir varios focos

El informe oficial del Gobierno de Corrientes sobre la situación ígnea en la provincia da cuenta que este sábado se extinguieron focos de incendios en las localidades de Concepción, Paraje Pirayuí, San Luis del Palmar, Mercedes, Isla Apipé Chico y Tres de Abril.

Además, se informó que durante la noche, pasadas las 20, se controlaron focos activos en Paso de los Libres, San Cosme, Curuzú Cuatiá, y sobre RP N° 23.

Por otro lado, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anunció una alerta naranja por tormentas para el sur de la provincia y una alerta amarilla para la zona norte. Esto puede traer alivio a los brigadistas que trabajan para controlar los focos ígneos en Corrientes.

Sin embargo las temperaturas no bajarán, para este domingo el SMN espera máximas de 35° y mínimas de 25°, por lo que es importante recordar que está totalmente prohibido encender fuego sin la autorización debida.