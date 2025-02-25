Valdés: "Pongamos a Corrientes por encima de todo y elijamos futuro"

El gobernador de Corrientes, Gustavo Valdés, encabezó este martes los actos protocolares por el 247° aniversario del Natalicio del General José de San Martin en su ciudad natal, Yapeyú.

En este marco, el mandatario pidió que, honrando la memoria del Libertador, "pongamos a Corrientes por encima de todo y elijamos el futuro, exigiendo que quien nos quiera gobernar tenga un plan sensato con coraje para llevarlo adelante y grandeza para tomar decisiones fundamentales".

A través de un emotivo discurso, y destacando los valores de El padre de la Patria, el titular del Ejecutivo instó a continuar con el legado de El Libertador, y honrarlo “en estos tiempos de grieta donde tenemos que seguir su ejemplo”.

En el marco del acto, Valdés se dirigió inicialmente a las autoridades provinciales, civiles y militares; docentes, alumnos, Ex Combatientes en Malvinas, héroes argentinos y comunidad de Yapeyú presentes en el acto.

“Desde que el tiempo es tiempo, los hombres y mujeres buscamos siempre figuras inspiradoras”, reflexionó el gobernador en el inicio de su alocución. Así, mencionó a distintas figuras inspiradoras de diversas disciplinas, como Manu Ginobili o Lionel Messi en el deporte, a Luis Federico Leloir y a César Milstein en las ciencias, a músicos correntinos como Cocomarola, Tarragó Ros, el padre Zini e Isaco Abitbol.

“También pienso que a lo largo de la historia tuvimos dirigentes políticos importantes que nos marcaron el camino, como don Hipólito Irigoyen, el correntino Arturo Frondizi, Arturo Illia, como Perón, Evita, o como don Raúl Ricardo Alfonsín. Podría nombrar también actores y actrices, artistas plásticos correntinos como Chela Gómez Morilla. O pensadores como Raúl Scalabrini Ortiz, que también fue correntino”, enumeró Valdés.

También consideró que “para muchos, sus figuras inspiradoras son más cercanas: como una madre que cría a sus hijos con enorme sacrificio, o un padre que trabaja de sol a sol pero que en sus ratos libres colabora con un comedor para que no haya chicos con hambre”, indicó. Médicos, policías y maestros “son héroes cotidianos que hacen que el mundo sea un buen lugar para vivir”, aseguró.

En ese sentido, destacó además que existen “quienes protagonizan grandes gestas a lo largo de la historia: nuestros gauchos, los guaraníes, españoles corajudos o generosos, el Sargento Cabral, el Tamborcito de Tacuarí. Pero hay persona para la que reservamos un lugar especial en el universo de figuras inspiradoras y a quienes le asignamos la figura de héroes nacionales”, aclaró.

Sin embargo, “solo hay uno al que ponemos por encima de todos. Y es un hombre nacido acá, en Yapeyú, un 25 de febrero de 1778”, remarcó Valdés. “Y ese hombre, al que llamamos Padre de la Patria, el Libertador de América, el Santo de la Espada, fue don José de San Martín. Y los correntinos tenemos el honor y el orgullo de que haya nacido en nuestra tierra, en este suelo, y decimos que aquí nació la libertad de medio continente”, subrayó.

Identidad y mboyeré de culturas

En otro párrafo de su discurso, Valdés consideró que en la figura de San Martín “se fusionó la sangre española con la criolla, la sangre correntina. Nos gusta, porque los correntinos somos un crisol de orígenes que dio lugar a un pueblo muy singular, con características propias que nos hacen tener un lugar fuerte con nuestra historia, nuestra cultura y nuestra propia música, el chamamé. Que por decisión de la Unesco hoy es Patrimonio inmaterial de la humanidad. Somos un crisol que también convive en el alma de los correntinos, el chamamé, el carnaval, lo mismo sucede en otros ámbitos, donde se fusionan lo europeo con lo guaranítico”, mencionó.

“Somos un mboyeré de culturas, de historias, de tradiciones, que nos hacen únicos, por lo que nos sentimos orgullosamente correntinos”, sostuvo.

Al tiempo, se preguntó ¿Por qué San Martín es una figura que nos da orgullo y nos inspira? “Porque fue, antes que nada, un patriota. Quiso formar una Patria y se entregó a esa tarea con alma y vida. Fue un (hombre) distinto, un diferente, que pudo pensar que si uno intenta algo muchas veces y no logra los resultados que espera, debe probar otras soluciones. Y así fue que, para derrotar a los Realistas en el norte decidió cruzar la cordillera y atacarlos por el lugar donde no esperaban”, resaltó.

“Pero fundamentalmente San Martín tuvo grandeza, porque habiendo tenido la posibilidad de acceder a lugares de poder muy importantes, los declinó desinteresadamente. Los argentinos podemos pensar en eso en estos tiempos de grieta: San Martín entendió antes que nadie que nos uníamos o no tendríamos destino. Por eso eligió marchar al exilio en tiempos de guerra fratricidas”, sostuvo.

Ejemplo en tiempos de elecciones

“¿Podemos aprender su ejemplo? ¿Podemos tener patriotismo, pensamiento creativo, grandeza, sentido de la hermandad, bajar los argentinos los egos para construir la Patria?”, inquirió el gobernador Valdés, a la vez que se dirigió a los correntinos, quienes “en este año vamos a volver a elegir Gobernador de la provincia de Corrientes, y tenemos que seguir el ejemplo de don José de San Martín. Honremos su memoria, pongamos a Corrientes por encima de todo y elijamos el futuro”, instó el gobernador.

En ese sentido, pidió “dejar de lado las pequeñeces, las mezquindades: exijamos que quien nos quiera gobernar tenga un plan sensato, coraje para llevarlo adelante y grandeza para tomar las decisiones que son fundamentales. Hagamos una provincia de Corrientes grande, noble, pujante, industrializada, productiva. Y hagamos que San Martín pueda sentirse orgulloso de su legado. Miremos al cielo y digámosle gracias. Y sigamos poniendo manos a la obra para que se cumpla su sueño”, invitó al final.

Compromiso con su pueblo

Al tomar la palabra Marisol Fagúndez, intendente de la localidad de Yapeyú, destacó las obras que se llevaron adelante en la ciudad con respaldo y aporte del Gobierno de la provincia, y que permiten a la ciudad fortalecerse en infraestructura y desarrollo.

Por otra parte, dedicó elocuentes palabras para resaltar los valores de la figura de San Martín, en especial a su vida “marcada por el sacrificio, la entrega desinteresada y el compromiso con su pueblo”.

“No lucho por honores ni por riquezas, sino por la libertad de los pueblos. Lo hizo con el temple de los grandes, con la humildad de quien sabe que las causas justas transcienden las ambiciones individuales”, resaltó.

Al final, invitó a los jóvenes de Argentina y en especial a los yapeyuanos a “conocer sobre San Martín, sorprenderse con su historia y enamorarse de su ejemplo. Que su legado los inspire a construir un país mejor con el mismo coraje y desinterés que él nos dio la libertad. Que puedan encontrar en su historia una luz en su propio camino. No es solo un relato del pasado, es una enseñanza viva que nos invita a actuar en el presente”, manifestó

“Es momento que los jóvenes tomen la posta. Y continúen con el legado del yapeyuano mas glorioso”, enfatizó la intendente, a la vez que lo instó a “apropiarse de Yapeyú, sus calles, su rio, su gente y defender con orgullo nuestra identidad, la de la tierra que vio nacer al Libertador. Cada vez que hablemos de su legado, estemos seguros que no solo recordamos el pasado, sino proyectamos el futuro”, expresó.