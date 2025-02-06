Salud Pública continúa asistiendo por incendios y ya atendió a más de 50 personas

Ante los incendios en diversos puntos de la provincia, el Ministerio de Salud Pública informó que continúa trabajando en la cobertura sanitaria ante incendios en la provincia.

Sobre los operativos de asistencia, se informó que al inicio de esta semana, los equipos estuvieron en Mariano I. Loza y Estación Solari realizando atenciones. En la siesta del miércoles, personal del Hospital de Gobernador Martínez estuvo asistiendo a bomberos y voluntarios en el incendio.

Ante los focos de incendios, se atendieron a más de 50 personas entre adultos y niños. Hubo lesiones, picaduras de abejas, ojos rojos, cefalea, quemaduras y dificultad para respirar.

Al respecto la Subsecretaría de Atención Primaria de la Salud (APS), Araceli Barrio expresó: “Asistimos, además, con kits especialmente preparados para atender a quemados, como gasas furasinadas, cremas para quemaduras, gotas oftálmicas, analgésicos varios, sales de hidratación oral y solución fisiológica. Estos kits son entregados tanto a los hospitales, otros centros de salud, Bomberos y Defensa Civil”.

Al mismo tiempo, recordaron que para evitar incendios forestales:

-Evitar fumar y arrojar fósforos, colillas, botellas rotas en el suelo

¿Qué hacer en caso de incendios forestales?

-Evacuar inmediatamente, el área de incendio.

-Para evacuar, procurar cubrirse la boca y nariz con un paño, para no inhalar humo.

-Mientras evacúan, mirar permanentemente el comportamiento del fuego.

-Si la autoridad determina la evacuación, acatar las indicaciones.

-Procurar caminar cerca de aguas abiertas y poco profunda (ríos, lagos, lagunas), que podrían servir de guías de evacuación.

-No volver a un área quemada, ya que los sitios calientes pueden reactivarse sin previo aviso.

Por otra parte, para evitar golpe de calor, se aconseja no exponerse al sol en horas donde la temperatura es más elevada (10 a 16), usar ropa clara y gorro, consumir agua y no bebidas azucaradas o alcohol.