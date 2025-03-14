¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

En Paso de la Patria

El gobernador inaugurará refacciones y ampliaciones en el Centro Aguará

Con estas obras, se pretende impulsar el turismo ecológico en la localidad.

Por El Litoral

Viernes, 14 de marzo de 2025 a las 09:54

El gobernador de Corrientes, Gustavo Valdés, viajará este viernes a Paso de la Patria, donde habilitará la inauguración de las refracciones y ampliaciones del Centro de Conservación de Fauna y Flora "Aguara". 

El centro se encuentra en Ruta Provincial N° 98, Km 3,4 de la localidad y tiene el objetivo de preservar la biodiversidad local y rehabilitar la flora y fauna de la región.

Con las inauguración previstas por el mandatario provincial, se pretende ofrecer un mejor servicio a la comunidad local y ampliar la oferta recreativa, promoviendo el cuidado con el medio ambiente, particularmente con este patrimonio natural.

Noticia en desarrollo
 

