¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Temas del día:

elecciones en Corrientes voto joven Juan Pablo Valdés
elecciones en Corrientes voto joven Juan Pablo Valdés
RADIO EL LITORAL
EN VIVO
PUBLICIDAD
Por mayoría

El peronismo ganó en Empedrado y Chara Echeverría fue electo intendente

"Muchísimas gracias a lo que de corazón pusieron primero a Empedrado", escribió el intendente electo. 

Por El Litoral

Domingo, 31 de agosto de 2025 a las 22:40

El peronismo ganó en Empedrado y Fernando "Chara" Echeverría fue electo intendente. Lo confirmó el médico y actual concejal de la oposición en sus redes sociales. 

"Muchísimas gracias a lo que de corazón pusieron primero a Empedrado", escribió el intendente electo. "Ahora a trabajar todos juntos por un Empedrado mejor", dijo. 

Echevarría se disputaba la candidatura frente a Nina Coronel, de Vamos Corrientes y Javier Maldonado, de Eco, quien tenía el apoyo del actual intendente José Cheme. 

Noticia en desarrollo 

PUBLICIDAD

MÁS LEÍDAS

MÁS LEÍDAS

MÁS LEÍDAS

PUBLICIDAD

Últimas noticias

PUBLICIDAD