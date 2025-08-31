El peronismo ganó en Empedrado y Chara Echeverría fue electo intendente

El peronismo ganó en Empedrado y Fernando "Chara" Echeverría fue electo intendente. Lo confirmó el médico y actual concejal de la oposición en sus redes sociales.

"Muchísimas gracias a lo que de corazón pusieron primero a Empedrado", escribió el intendente electo. "Ahora a trabajar todos juntos por un Empedrado mejor", dijo.

Echevarría se disputaba la candidatura frente a Nina Coronel, de Vamos Corrientes y Javier Maldonado, de Eco, quien tenía el apoyo del actual intendente José Cheme.

Noticia en desarrollo