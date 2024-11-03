Ciudad deportiva: se realizaron diversas competencias que convocaron un gran público

El intendente Tassano acompañó a jóvenes y adultos en distintos eventos deportivos que se desarrollaron en la ciudad. De esta forma, se reafirma el objetivo de la gestión de promover la práctica deportiva, los hábitos saludables y los valores.

Durante este sábado Corrientes fue sede de varias competencias deportivas que convocaron a una gran cantidad de público.

"El deporte es una herramienta importante para generar turismo y movimiento económico en la región", valoró el jefe comunal. Asimismo, remarcó que a través de la actividad deportiva se fortalece la salud física y mental y es una herramienta esencial para prevenir las adicciones.

"Soy un fanático del deporte, es una de mis pasiones y creo que es una de las llaves para tener una vida más feliz y una sociedad mejor", manifestó el intendente Tassano.

Por último, expresó: “La ciudad de Corrientes es una ciudad de eventos y estamos trabajando para mantener este ritmo".

DEPORTE Y VALORES

Desde el mediodía, inició el Corrientes Training Camp, un evento de Taekwondo organizado por la Federación local con la participación de medallistas olímpicos, panamericanos y entrenadores nacionales e internacionales.

"Este es un evento muy importante para el país, donde los mejores campeones olímpicos están compartiendo en nuestra ciudad, la cual queremos que sea sede de muchos eventos deportivos de este nivel", comentó Eduardo Tassano.

El objetivo principal de esta actividad es alentar la práctica de la disciplina en un ambiente amistoso y de cooperación entre competidores. "Es una jornada deportiva, pero sin descuidar el lado marcial, el lado del respeto, los valores, el compañerismo y la amistad", comentó Mauro Crismanich, organizador del evento.

En la ocasión participaron cerca de 250 atletas de todo el país y Paraguay, desde los 5 a los 30 años. "La idea es que todos puedan hacer este deporte, tanto los chicos que hacen su primera iniciación, como los grandes que se están preparando para los juegos panamericanos", expresó Mauro.

A su vez, el deportista olímpico Sebastián Crismanich manifestó: "Queremos poder inspirarlos para que el día de mañana sean los referentes, cada uno en su nación, cada uno en su provincia, cada uno en su ciudad".

INCLUSIÓN Y SALUD

Desde la tarde, en la Plaza Ajedrez, tuvo lugar la Copa Arandú, dónde participaron cerca de 70 personas, desde niños de 7 años hasta adultos de 70. Al respecto, el profesor Samuel Gogna, comentó: "El ajedrez es un deporte que une edades y puede ser practicado por todos. Es importante por la agilidad mental y la capacidad que involucra".

"El torneo es totalmente gratuito y abierto a todos, con material de primera calidad", expresó el profesor y entrenador de ajedrez.

Por su parte, el competidor, Hernán Núñez Hernández, valoró: "El nivel acá del ajedrez es muy alto, son buenos competidores. No es la primera vez que juego, es la décima vez que participo en estos eventos municipales".

"Para mí el ajedrez me hizo ver la vida de manera diferente, con más tácticas y estrategias. Me hizo tomar más conciencia de mis acciones y pensar más estratégicamente", aseguró Hernán.