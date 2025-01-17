Ola de calor: las temperaturas en Corrientes superaron los 40°C de máxima

La provincia de Corrientes se encuentra bajo una ola de calor con temperaturas cada vez más elevadas. Este viernes las máximas superaron los 40ºC de máxima en la capital correntina, sin contar la sensación térmica que llegó a extremos más elevados.

Los especialistas habían anticipado que para estos días se prevé la primera ola de calor del año en Corrientes. Esto se debe a que cumple con los valores de máximas sobre los 36ºC y mínimas mayores a los 21ºC. Hasta el momento se cumplieron los pronósticos y los correntinos viven días calurosos.

El calor intenso se mantendrá pese que, se pronostica que para este domingo ingrese un sistema de tormentas a la provincia de Corrientes. A raíz de esto el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta amarilla.

Sin embargo, la llegada de precipitaciones no impedirán que se mantengan las temperaturas elevadas. Para este domingo se espera que ronden entre los 35ºC y los 25ºC de mínima. Con lluvias durante la tarde con un 70% de probabilidad.

(VT)