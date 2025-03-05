Más de 230 adultos mayores participaron del cierre de la colonia de vacaciones 

La Municipalidad de Corrientes dio a conocer este miércoles que finalizaron las actividades propuestas para los mayores de 60 años, donde más de 230 participantes disfrutaron de actividades recreativas y deportivas.



La propuesta finalizó con un colorido acto que incluyeron gimnasia, yoga, manualidades y natación.

La directora general de Adultos Mayores, Celina Thones, destacó la importancia del programa y el crecimiento en la participación de nuevos integrantes. “Estamos cerrando la colonia con el grupo número uno. Este año se sumó mucha gente que nunca había participado en ninguna actividad y ya se inscribieron para continuar en los centros”, comentó.



Durante la colonia, los participantes disfrutaron de diversas actividades como gimnasia, yoga, manualidades y natación, siendo esta última la más popular. “El viernes fue la última jornada en la pileta, y hoy los grupos presentan las coreografías que prepararon”, agregó Thones.



Los adultos mayores provienen de distintos barrios de la ciudad, como Sapucay, San Benito, Nicolini, Independencia y San Roque, entre otros. “Lo importante es que la información se difunde boca a boca, en medios de comunicación y redes sociales, lo que ha permitido que nuevos barrios se sumen a nuestras actividades”, afirmó la directora.



El programa municipal de adultos mayores cuenta con 26 centros de actividades, cada uno con un promedio de entre 22 y 80 integrantes. “Para este año, hemos reorganizado los grupos para garantizar que cada profesor pueda brindar atención de calidad”, explicó Thones. Además, anunció que proximamente se anunciará la fecha de inicio de las actividades regulares, que se postergaron por las altas temperaturas.



Entre las actividades ofrecidas durante el año se incluyen folclore, canto, yoga, baile y manualidades, promoviendo la integración y el esparcimiento. “Muchos adultos mayores encontraron en estos espacios una familia. Se organizan para compartir momentos, como festejos de cumpleaños y hasta salidas a eventos como los carnavales”, relató la funcionaria.



Con un balance positivo, la colonia de vacaciones para adultos mayores cerró una nueva edición, reafirmando el compromiso de la Municipalidad de Corrientes con el bienestar y la inclusión social de este sector de la población. "El entusiasmo es tan grande que muchos no quieren que termine, pero les recordamos que las actividades continúan durante todo el año", concluyó la funcionaria.