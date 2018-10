Por el Día del Recolector de Residuos este martes no habrá retiro domiciliario

La Municipalidad de la Ciudad de Corrientes (MCC) informa que este martes no se retirarán los residuos domiciliarios a raíz de conmemorarse el Día del Recolector de Residuos Municipal. Debido a que no se brindará el servicio en los dos turnos, se solicita la colaboración de los vecinos para no sacar la basura.

A través de la resolución Nº 2158, el intendente Eduardo Tassano determinó el carácter no laborable de la jornada, exclusivamente para el personal afectado al servicio, reconociendo de esta manera la noble labor que desempeña diariamente en el mantenimiento de la ciudad.

En los considerandos de la normativa, se consideró “de estricta justicia poner en valor el formidable esfuerzo diario, con jornada laboral especial y diferenciada, en condiciones de trabajo de riesgo e insalubre, del conjunto de los agentes afectados al servicio de recolección de residuos”.

A su vez, se destacó “que los recolectores de residuos cumplen una tarea social fundamental, ya que son los encargados de mantener la ciudad limpia y en buenas condiciones sanitarias para conservar la calidad de vida de los vecinos de la ciudad de Corrientes”.

Así, el Ejecutivo municipal ratificó la resolución Nº 1319/2016 y la resolución Nº 1941/2017, que establecen el Día del Recolector de Residuos Municipal, coincidentemente con el Día Nacional del Recolector de Residuos, sancionado por la Legislatura nacional en 1997 a través de la ley Nº 24.854.