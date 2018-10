Boleto: en el Concejo afirman que no habrá aumento

Luego de casi un mes de la solicitud de los empresarios para aumentar la tarifa del boleto plano del servicio de transporte urbano de $11 a $25,50, desde el Concejo Deliberante sostuvieron que el incremento podría tratarse, pero que no hay posibilidades de aplicarlo este año.

Consultado sobre los avances en cuanto a la solicitud que realizaron desde el sector empresarial, el vocero de la Cámara Empresaria de Transporte Urbano de Corrientes (Cetuc), Javier Harfuch, dijo a El Litoral que “estamos en una situación de crisis, no tenemos novedades con respecto a las dos presentaciones que hemos realizado a la Comuna, una a principios de septiembre y después la reiteramos el 17 de septiembre con carácter de urgente y hoy estamos a 29 y carecemos de información”.

En lo que respecta a los subsidios, comentó que “nosotros seguimos recibiendo un monto que es de público conocimiento, pero que no está acorde a las paritarias convenidas con los trabajadores y que es del 25%”, y agregó que “incluso esta semana debemos cumplir con el pago de una de las cuotas y la situación es muy difícil, por eso el lunes (por mañana) nos vamos a reunir con el gremio para tratar de llegar a un acuerdo”.

Mientras que en este contexto, en declaraciones a un medio radial, el presidente del Concejo Deliberante de Corrientes, Norberto Ast, indicó que “no hay posibilidades de aumentar el boleto durante el 2018”.

Y en este sentido, dijo que “desde el Concejo Deliberante estamos dispuestos a discutir el aumento durante el 2018, junto con la tarifaria, pero para que entre en vigencia en el 2019, así que no hay posibilidades de que el boleto aumente durante este año”.

“El sistema de transporte fue solidario con la gestión anterior y le aguantó el incremento en los últimos dos años. Entonces, decimos que en esta situación económica, los que más espalda tienen deben ser solidarios” y agregó que “si le aguantaron dos años a la gestión anterior, pueden soportar tres meses”, concluyó.

Se debe recordar que durante el año, la tarifa aumentó dos veces e implicó compromisos de mejoras, que todavía no se cumplen.