Dólar: máxima expectativa en el mercado por el debut de las bandas de flotación

Tras el acuerdo alcanzado la última semana entre el Gobierno y el Fondo Monetario Internacional (FMI) por la ampliación del crédito stand by que recibió Argentina en junio pasado, el mercado se mantiene expectante respecto al esquema de flotación del dólar entre bandas ($34 - $44) que comenzará a aplicar hoy el Banco Central bajo la conducción de Guido Slandleris, en el marco de la nueva política monetaria que rige desde el último viernes.

En la rueda previa al debut del nuevo sistema de bandas de flotación, el mercado cambiario se recalentó y el billete verde aceleró su tendencia alcista hasta terminar muy cerca de los $42 y alcanzar un nuevo récord histórico nominal en bancos y casas de cambio.

Con un sesgo comprador durante todo el día, el billete trepó el viernes un 3,5% o $1,41, a $41,94 un precio inédito al cierre, después de superar los $42 durante una jornada, en la que el Bcra volvió a intervenir en los futuros del dólares. De hecho en algunos bancos, llamativamente como el Nación (suele tener los precios más bajos del mercado), la cotización finalizó por encima de los $42 ($42,10).

Por su parte, en el Mercado Único y Libre de Cambios (Mulc), la divisa se disparó un 3,9% ($1,55) a $41,25, tocando un máximo de $41,50 en la sesión. Fue en ese nivel, donde apareció el Bcra con una nueva intervención en los mercados de futuros, lo que hizo moderar parcialmente el avance en el mercado de contado, cuyo monto operado ascendió 17% a USD 429 millones.

Según operadores del mercado, el Banco Nación había vendido USD 50 millones de contado.

“La meta monetaria se complementa con la definición de zonas de intervención y no intervención cambiaria. La zona de no intervención se define inicialmente entre $34 y $44, se ajustará diariamente a una tasa de 3% mensual hasta fin de año y se recalibrará al comienzo del año próximo. El Bcra permitirá la libre flotación del peso dentro de esta zona, considerando que es un rango adecuado de paridad cambiaria”, destacó el Central en su comunicado del miércoles.

En ese sentido, afirmó que en el caso de que el tipo de cambio se encuentre por encima de la zona de no intervención, el Bcra realizará ventas diarias de moneda extranjera por hasta $150 millones. Y agregó que en el caso de que el tipo de cambio se encuentre por debajo de la zona de no intervención, podrá comprar moneda extranjera.

El Bcra considera que este esquema de zonas de intervención y no intervención combina adecuadamente los beneficios de la flotación cambiaria con los beneficios de prevenir fluctuaciones excesivas del tipo de cambio, en una economía con un mercado financiero poco profundo en donde el valor de la paridad juega un rol destacado en la determinación de las expectativas de inflación.