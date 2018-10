En los días calurosos de primavera ya aumentó la demanda energética

En una reciente semana en la que las temperaturas máximas superaron los 30°, la demanda energética creció marcando su punto máximo el viernes pasado con 395 MW. Ante esta situación desde la Dirección Provincial de Energía de Corrientes (Dpec), a través de su cuenta de Twitter, insistieron con las recomendaciones a fin de evitar el desperdicio del suministro.

En las últimas semanas, las temperaturas comenzaron a elevarse, pero, sin dudas, el día más caluroso del mes se registró el 22 de septiembre con 38°, aunque no hay registro de la Dpec de esa jornada, de acuerdo con los informes que difunden en las redes sociales.

En tanto, la jornada de mayor consumo energético publicado se produjo el 28 de septiembre donde se registró una demanda de 395 MW, mientras que la temperatura de ese día rondó los 38°.

El segundo registro más alto de consumo fue el 21 de septiembre con 358 MW y una temperatura de 33°.

Mientras que el tercer registro de consumo de energía se dio el 27 de septiembre con 321 MW, con 30°.

En tanto, el registro de consumo más bajo se produjo el 14 de septiembre con una temperatura de 25°.

Y en este contexto de ascenso de temperaturas, desde la Dpec insisten con algunas recomendaciones, por ejemplo, que los electrodomésticos no permanezcan conectados si no están siendo usados. Asimismo, solicitan que se efectúe la limpieza de los filtros de los aires acondicionados, como también que se controle que no exista fuga de gas en los equipos, asegurando un buen rendimiento de los mismos.