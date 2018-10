Más de 1,1 millón de personas no cubre su canasta básica en el Norte argentino

En el Norte argentino, 1.171.982 personas son pobres y más de 150 mil viven en condiciones de indigencia, según los últimos datos publicados por el Indec. El NEA es la región del país con el mayor porcentaje de la población bajo la línea de pobreza, con el 30,2 por ciento.

Esto significa que en el Nordeste más de 413 mil personas están en situación de vulnerabilidad económica y social y más de 55 mil no alcanzan a cubrir la canasta alimentaria.

Corrientes es el aglomerado urbano con mayor porcentaje de la región, con 36,8 por ciento en el primer semestre de 2018. Gran Resistencia registró un 28,8 por ciento; Posadas, un 28,5 por ciento; y Formosa, un 24,9 por ciento, de acuerdo con los indicadores oficiales.

No obstante, si bien hubo aumento en todo el país, a nivel regional se observó una baja, ya que en el segundo semestre de 2017, la pobreza afectaba al 33,2 por ciento de la población. Ello representa una disminución de tres puntos.

Esto significa que en el Nordeste más de 39 mil personas salieron de la pobreza. Sin embargo, aún es preocupante la proporción de la población en condiciones de vulnerabilidad.

El NOA es la segunda región del país con mayor cantidad de personas bajo la línea de pobreza, afectando al 28,6 por ciento de la población. Allí hay más de 758 mil personas viviendo en condiciones en las cuales no pueden cubrir sus necesidades básicas. El porcentaje más elevado se ubica en Santiago del Estero, La Banda, que lidera a nivel país. Allí el flagelo afecta al 44,7 por ciento de la población. Lo sigue Jujuy, con el 30,3 por ciento.