Michael Bublé explicó por qué no habla de Noah

El diagnóstico de cáncer de su hijo Noah determinó que Michael Bublé pusiera su carrera musical entre paréntesis durante varios años. Ahora, con el pequeño ya curado, el cantante volvió a los escenarios y editará su nuevo álbum, Love, en noviembre.

Días atrás, el marido de Luisana Lopilato dialogó con Smooth Radio sobre su disco y, al mismo tiempo, reveló por qué la familia decidió mantener en secreto la lucha de Noah contra su enfermedad. “No me gusta hablar de eso, es realmente muy doloroso”, explicó. “Y la verdad es que mi muchachito aún no me ha dado permiso para referirme a eso”.

Al mismo tiempo, Bublé le agradeció a sus fans el apoyo durante aquellos momentos difíciles. “Nos hicieron darnos cuenta de que incluso en las peores épocas hay gente hermosa, compasiva y buena”, señaló.

“Y la razón por la que regresé, grabé un disco y volví a entretenerlos son ustedes. Me demostraron amor”, agregó el cantante. “Cuando pasábamos esos momentos, no tienen idea de cuánto nos salvaron. Sabemos que rezaban por nosotros, nos llegaron sus mensajes y pudimos sentir las demostraciones de apoyo. Así que sólo quiero decirles 'gracias'”.

En una entrevista hace tres meses con el Herald Sun de Australia, dijo que pensó que “nunca volvería a la música porque la familia es lo que importa. La salud de mis hijos, la relación con mi familia, mi esposa, mi fe, es la prioridad principal de mi vida”. “Mi niño es un superhéroe. Y sabes qué, el infierno parece ser un lugar realmente agradable para vacacionar en comparación con donde hemos estado”, había asegurado.