San Martín entrena y luego viaja a Formosa

El plantel de San Martín de Corrientes abrirá esta semana con entrenamientos y viaje, en la continuidad de la agenda del Grupo 1 del torneo Súper 20 de la Liga Nacional de Básquetbol.

Los dirigidos por Sebastián González trabajaron ayer por la mañana con una práctica intensa, en tanto que el entrenamiento de hoy será con trabajos en el gimnasio y lanzamientos, para emprender el viaje a la capital formoseña en las primeras horas de la tarde.

El juego de mañana, desde las 22, ante La Unión será la tercera presentación del certamen para san Martín, tras haber conseguido una victoria (por 82-78 justamente ante La Unión, en el debut) y un traspié (por un ajustado 88-84 ante Estudiantes de Concordia), ambos en el Fortín Rojinegro.

El primer juego de visitante será en el estadio “Cincuentenario” y con el arbitraje de Fernando Sampietro, Javier Mendoza y Gonzalo Delsart.

Tras el segundo partido, el pivote cordobés Pablo Orlietti fue autocrítico. “Lo supieron cerrar mejor que nosotros, complicándonos un poco las faltas y se intentó jugar al final con el personal que estaba disponible. Lamentablemente, no supimos cerrar bien, teníamos una chance, pero no pasa sólo por el final del partido, sino que es más global. En el cuarto final nos metieron dobles que no habían metido en todo el partido y nos sacaron una ventaja. Por lo tanto, después nos costó ponernos más parejos”.

Tras este juego, San Martín seguirá con dos presentaciones más como visitante, ante Comunicaciones en Mercedes (martes 9) y la devolución de visita a Estudiantes en Concordia (jueves 11).