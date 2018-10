Sandleris: “Va a haber menos pesos para ir al dólar y veremos caer la tasa de inflación”

El flamante titular del banco Central de la República Argentina, Guido Sandleris, señaló que la política monetaria “será muy dura hasta que se restablezca la confianza”. Además, agregó que el dólar se estabilizará porque habrá restricción de pesos en el mercado, aunque “no será de inmediato”. Dijo que “el anterior esquema de política monetaria, de fijar metas de inflación, convivía con factores que el Banco Central no controlaba a la hora de bajar la inflación. Ello le impedía llegar a un objetivo muy ambicioso. Ahora establecimos un objetivo que es exigente, pero que si nos esforzamos llegaremos a bajar la inflación. ¿Cuál es esa meta? Que la base monetaria no crezca”, afirmó.

Sandleris señaló que “el Banco Central controla el crecimiento de la base monetaria, esto es, los billetes en poder del público más los depósitos de los bancos en el Bcra. Si uno restringe mucho la cantidad de la base monetaria, en alguna proporción transmitirá lo mismo con el resto de los agregados monetarios. Por ejemplo en estos últimos días ya vimos sucursales de bancos que compran dólares. No será inmediato pero va haber menos pesos para ir al dólar. Así veremos que la inflación caerá”, estimó Sandleris. Sobre una posible recesión, dijo que “la economía caería más si siguiéramos con la situación como veníamos antes, con la volatilidad tan extrema”.