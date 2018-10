Aseguran que “es crítico” el estado de la mujer atacada con un fierro por su pareja

La mujer que el pasado viernes fue encontrada muy grave en su casa de Paso de los Libres al parecer tras ser brutalmente atacada por su pareja, permanece internada en el Hospital Escuela de Corrientes y de acuerdo con el último parte médico “su cuadro de salud es crítico”.

El director del hospital, Salvador González Nadal, afirmó que “la paciente Rosa Tejera (40 años) tiene lesiones muy graves, está lúcida y medicada, no recuerda lo que pasó y que no está contemplada ninguna cirugía”.

Ante Radio Dos remarcó que “su estado es crítico, está internada en el área de emergencia y terapia, permanece lúcida, pero no recuerda lo que sucedió”, y agregó que Rosa Tejera, recibió un golpe en la cabeza que le provocó una hemorragia interna.

Tal como se publicó desde este medio, la mujer había sido auxiliada por vecinos quienes llamaron a la Policía que concurrió de urgencia.

Los testigos señalaron que habían escuchado ruidos, pero luego sobrevino el silencio y por eso decidieron pedir apoyo policial.

González Nadal agregó que por el momento “no está contemplada ninguna cirugía, está evolucionando de acuerdo con los parámetros, se le van a hacer nuevos estudios de la cabeza, una tomografía”.

Explicó, además, que “la zona afectada es el cerebro que está en envuelto en una membrana, por donde pasan las conexiones sanguíneas que aumentan la compresión dentro del cerebro lo que puede producir problemas cognitivos y motrices”.

Ratificó que “por ahora no se le realizará ninguna cirugía de drenaje, debemos a esperar como evoluciona con los medicamentos, ir resolviendo el problema”.

Luego, brindó otros detalles de la paciente al precisar que “moviliza los miembros, está controlada y monitoreada y hoy -por ayer- se le realizará una tomografía computada en la cabeza”.

Recalcó que “las lesiones son graves y el cuadro es crítico, pero esperemos que evolucione favorablemente”, enfatizó.

El caso causó gran conmoción en Paso de los Libres, donde la mujer fue encontrada muy lastimada.

Los pesquisas determinaron que, al parecer, el golpe en la cabeza fue dado con un hierro.

Esta persona que permanece grave es madre de cuatro chicos, y la Policía afirma de acuerdo con los datos obtenidos que el autor del ataque sería Omar Romero, de 60 años, quien la dejó inconsciente por la brutalidad del hecho.

El sujeto ese viernes logró escapar, pero fue detenido a las pocas horas en medio de un importante operativo policial, tras lo cual quedó a disposición de la Justicia.