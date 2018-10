Expo Rural de Bella Vista: buen encierre y la participación de la comunidad

La Sociedad Rural de Bella Vista realizó el pasado fin de semana su 2º Exposición Rural, con diversas actividades productivas, comerciales y de recreación en su predio ferial, ubicado a pocos metros del acceso principal de la ciudad. Muy buena concurrencia de público y productores, con la presencia del gobernador Valdes y un remate que incluyó reproductores y haciendas generales.

La 2º edición de la exposición bellavistense involucró a muchos sectores de la comunidad local. Más allá del ganadero, que tiene al departamento Bella Vista con una actualidad y un potencial muy importante en todos los eslabones de la cadena, los comerciantes e industriales locales participaron activamente del evento, con su presencia en el predio ferial de la Sociedad Rural de Bella Vista ofreciendo sus productos y servicios a la gran cantidad de personas que asistió a la muestra.

“Bella Vista tiene una importante tradición ganadera, porque uno de los primeros centros de inseminación del país estuvo en este departamento”, comentó Martín Bruzzo, presidente de la SRBV. En este aspecto, el productor y dirigente sostuvo que “por eso la hacienda de Bella Vista, en general es de muy buena calidad; y a eso sumarle el plus de que estamos en zona de garrapata”.

La muestra desarrollada el pasado fin de semana incluyó un encierre de reproductores bovinos de las razas Braford y Brangus, ovinos Hampshire Down y Texel, y haciendas generales, con invernada y cría remitida por productores de la zona. Todo se vendió en la jornada del domingo, con Reggi y Compañía SRL como casa consignataria.

Además de la actividad referida a la ganadería, la muestra incluyó varios aspectos de recreación. En este marco, se desarrolló un concurso de baile de chamamé, con participación de parejas de distintos lugares de la provincia. También hubo espectáculos de jineteada y música en vivo.

Asimismo, durante la muestra también se presentaron los Granaderos a Caballo del Regimiento de Yapeyú, que generaron gran admiración entre los asistentes al evento.

El domingo fue la inauguración oficial, con la presencia del gobernador, Gustavo Valdes, quien durante su discurso el “campo ha sido sostén de la Argentina, sobre todo en tiempos difíciles, donde no tenía oportunidades” y consideró que “hoy tenemos un gobierno nacional que ha comprendido esa situación y dictó una medida transitoria como la es la de las retenciones, que es no deseada, pero a la vez absolutamente necesaria para poner de manifiesto la solidaridad y el hombro en el país en estos momentos complicados, porque sabemos que el gobierno nacional va a seguir acompañándolos”.