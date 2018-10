Irregularidades en semillas de algodón

En el marco de los operativos de inspección que lleva adelante el Instituto Nacional de Semillas (Inase), con el objetivo de transparentar el mercado y garantizar la legalidad del origen de la semilla, se detectó la existencia de eventos de transformación pertenecientes a Organismos Vegetales Genéticamente Modificados regulados, es decir no aprobados para su difusión y comercialización en semilla de algodón.

Las inspecciones y toma de muestras fueron realizadas en deslintadoras y desmotadoras de las provincias del Chaco, Santiago del Estero y Salta, encontrándose semilla con la presencia de eventos transgénicos no autorizados.

La multiplicación, comercio y siembra de semilla con transgénicos no autorizados, constituye una violación a las normas vigentes y representa un riesgo para todo el proceso de comercialización de los productos o subproductos de su cultivo, como así también representa un riesgo para el medio ambiente, la salud humana y animal y los mercados internacionales.

El Inase ya envió las notificaciones correspondientes para que se proceda a la destrucción de la semilla. A fin de alertar sobre las consecuencias de cometer irregularidades de esta índole, el instituto informa que lo únicos eventos comercialmente aprobados en algodón son: MON-00531-6xMON-01445-2 (y sus eventos individuales) y BCS -GH002-5xACS-GH001-3 (y sus eventos individuales).